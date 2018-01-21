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Григорий Лепс раскрыл информацию о первом сексуальном опыте в детстве

Сегодня, 15:13
Многие поклонники были поражены, когда узнали, сколько лет было певцу Григорию Лепсу, когда он лишился девственности.

Григорий Лепс раскрыл информацию о первом сексуальном опыте в детстве
В своем интервью программе Gazlive, ведущим которого является рэпер Баста, Лепс признался, что впервые познал плотские утехи, когда ему было всего 12 лет. Правда, сам Лепс отшучивается, что на секс это было мало похоже, но всё прошло, как положено, с завершением.

Григорий Лепс раскрыл информацию о первом сексуальном опыте в детстве


Многие артиста осудили, сказав, что это совсем рано. А многие обвинили в раннем созревании первую любовь Григория, которая не ответила ему взаимностью, променяв на другого мальчика. Чем еще заняться отвергнутому Грише в 12 лет?

Григорий Лепс раскрыл информацию о первом сексуальном опыте в детстве


Григорий Лепс раскрыл информацию о первом сексуальном опыте в детстве


Посмотреть интервью полностью можно чуть ниже:


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Ключевые слова: Григорий Лепс

Количество просмотров: 1 274
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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