Григорий Лепс раскрыл информацию о первом сексуальном опыте в детстве
Сегодня, 15:13
Многие поклонники были поражены, когда узнали, сколько лет было певцу Григорию Лепсу, когда он лишился девственности.
В своем интервью программе Gazlive, ведущим которого является рэпер Баста, Лепс признался, что впервые познал плотские утехи, когда ему было всего 12 лет. Правда, сам Лепс отшучивается, что на секс это было мало похоже, но всё прошло, как положено, с завершением.
Многие артиста осудили, сказав, что это совсем рано. А многие обвинили в раннем созревании первую любовь Григория, которая не ответила ему взаимностью, променяв на другого мальчика. Чем еще заняться отвергнутому Грише в 12 лет?
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