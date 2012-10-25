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Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного

Вчера, 21:44
Знаменитая актриса Памела Андерсон прибудет в Северную столицу уже завтра.

Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного
О романе 51-летней звезды Памелы Андерсон и 32-летнего футболиста клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами стало известно несколько месяцев назад. Актриса постоянно посещала матчи с участием своего избранника, не стал исключением и Чемпионат мира в России - на завтрашней полуфинальной игре Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге Андерсон поддержит Рами.

Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного


Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного


"Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно, но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит ей сделать сюрприз защитнику" - говорится в сообщении. Также на мачте будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король и королева Бельгии.

Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного

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Ключевые слова: Памела Андерсон, Адиль Рами

Количество просмотров: 4 602
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, people.com

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