Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного

О романе 51-летней звезды Памелы Андерсон и 32-летнего футболиста клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами стало известно несколько месяцев назад. Актриса постоянно посещала матчи с участием своего избранника, не стал исключением и Чемпионат мира в России - на завтрашней полуфинальной игре Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге Андерсон поддержит Рами."Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно, но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит ей сделать сюрприз защитнику" - говорится в сообщении. Также на мачте будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король и королева Бельгии.