"Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно, но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит ей сделать сюрприз защитнику" - говорится в сообщении. Также на мачте будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король и королева Бельгии.
Памела Андерсон приедет в Санкт-Петербург ради возлюбленного
Вчера, 21:44
Знаменитая актриса Памела Андерсон прибудет в Северную столицу уже завтра.
О романе 51-летней звезды Памелы Андерсон и 32-летнего футболиста клуба "Марсель" и сборной Франции Адиля Рами стало известно несколько месяцев назад. Актриса постоянно посещала матчи с участием своего избранника, не стал исключением и Чемпионат мира в России - на завтрашней полуфинальной игре Бельгия-Франция в Санкт-Петербурге Андерсон поддержит Рами.
"Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно, но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит ей сделать сюрприз защитнику" - говорится в сообщении. Также на мачте будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король и королева Бельгии.
"Памела Андерсон, спутница Адиля Рами, должна совершить поездку. Актриса заявила об этом поздно, но она была приглашена Федерацией футбола Франции, что позволит ей сделать сюрприз защитнику" - говорится в сообщении. Также на мачте будет присутствовать президент Франции Эммануэль Макрон и король и королева Бельгии.
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Ключевые слова: Памела Андерсон, Адиль Рами
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Количество просмотров: 4 602
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, people.com
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Автор фото: instagram, people.com
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