Невестки Станислава Говорухина ополчились против его жены

Теперь же его невестки претендуют на его наследство. У режиссера осталась четырехкомнатная квартира, общая площадь которой составляет 200 кв. метров, и загородный дом в элитном поселке Крекшино.«В чем суть конфликта? Инна и Вера — вторая и третья жены Сергея Говорухина, покойного сына Станислава Сергеевича, покумекали на досуге и вдруг поняли: от чего умер великий режиссер. Оказывается, когда у Говорухина-папы наступил очередной кризис, его «не туда» отправили лечиться. Мол, барышни предлагали Галине Борисовне лучших врачей, лучшие клиники, а она повезла мужа в Израиль, где якобы практикуют нетрадиционные методы лечения. А если бы Станислав Сергеевич лег под нож в другом месте, то, глядишь, был бы сейчас жив. Такая их позиция. Понятно, что женщины попросту хотят побольше оттяпать наследства. Хотя Инна, например, могла бы вообще не лезть. Пару лет назад Станислав Сергеевич подарил ее сыну Стасу квартиру на юго-западе Москвы. За 11 миллионов! Любимый внук… Неужели этого мало? Вера вроде тоже не бедствует…» — поведала знакомая одной из женщин.Пока что никто из близких Говорухина никак не отреагировал на эти обвинения.