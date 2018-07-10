Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Илья Яббаров попался на измене беременной невесте

Сегодня, 09:02
Некоторое время назад беременная участница главной телестройки страны Алена Рапунцель узнала об измене своего жениха и отца будущего ребенка Ильи Яббарова.

Илья Яббаров попался на измене беременной невесте
После этого Алена попала в больницу, но так до конца и не поверила в неверность возлюбленного. Бывшая участница реалити-шоу Дарья Осенкова раскрыла правду о том, что Илья на протяжении длительного времени изменял Алене.

Илья Яббаров попался на измене беременной невесте


«Семья Рапунцель встала на сторону Ильи, так как почувствовали, что хлеб халявный уходит из их рук. Если расстанутся – истории конец и забор. Я добилась того, что хотела – Илья сознался, но я так и не поняла, кем была в его жизни.

Илья Яббаров попался на измене беременной невесте


Я не хочу быть обманутой и поэтому рассказала все Алене. Яббаров быстро меня разблокировал, когда узнал всю канитель и придумал байки, мол, я фантазер. Да, Илья, мы с тобою не пара. Я не выгораживаю себя, я призываю просто к правде. А Яббаров просто красиво говорит и я, как многие, люблю ушами и повелась на его уловки, о чем сейчас жалею. Человек мыслит узко и только проектом. Не нужен ему ребенок и Алена», – призналась Дарья.

Хотя сам Илья может и не против этого скандала, ведь он не раз заявлял, что готов на все ради популярности.

← Надежда Грановская планирует четверт... Анфиса Чехова не обошлась на отдыхе бе... →

Ключевые слова: Алена Рапунцель, Илья Яббаров

Количество просмотров: 1 560
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Илья Яббаров сделал предложение беременной подружке
Илья Яббаров заплатил экс-супруге половину положенных алиментов
Илья Яббаров смог заслужить прощение Ольги Рапунцель после скандала с отцовством
Илья Яббаров признался в том, что у него родится ребенок
Самое популярное за неделю

Анфиса Чехова не обошлась на отдыхе без посторонней помощи В настоящее время известная телеведущая Анфиса Чехова находится в Греции, где наслаждается отдыхом.
Илья Яббаров попался на измене беременной невесте Некоторое время назад беременная участница главной телестройки страны Алена Рапунцель узнала об измене своего жениха и отца будущего ребенка Ильи Яббарова.
Надежда Грановская планирует четвертого ребенка У экс-солистки популярной группы "ВИА Гра" Надежды Грановской подрастают трое детей, хотя в это сложно поверить.
Невестки Станислава Говорухина ополчились против его жены 14 июня не стало известного российского режиссера Станислава Говорухина, у которого были серьезные проблемы со здоровьем.
Ольга Рапунцель впервые опубликовала фото, на котором можно рассмотреть лицо ее дочери Три месяца назад звезды телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко впервые стали родителями.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.