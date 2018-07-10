Илья Яббаров попался на измене беременной невесте

После этого Алена попала в больницу, но так до конца и не поверила в неверность возлюбленного. Бывшая участница реалити-шоу Дарья Осенкова раскрыла правду о том, что Илья на протяжении длительного времени изменял Алене.«Семья Рапунцель встала на сторону Ильи, так как почувствовали, что хлеб халявный уходит из их рук. Если расстанутся – истории конец и забор. Я добилась того, что хотела – Илья сознался, но я так и не поняла, кем была в его жизни.Я не хочу быть обманутой и поэтому рассказала все Алене. Яббаров быстро меня разблокировал, когда узнал всю канитель и придумал байки, мол, я фантазер. Да, Илья, мы с тобою не пара. Я не выгораживаю себя, я призываю просто к правде. А Яббаров просто красиво говорит и я, как многие, люблю ушами и повелась на его уловки, о чем сейчас жалею. Человек мыслит узко и только проектом. Не нужен ему ребенок и Алена», – призналась Дарья.Хотя сам Илья может и не против этого скандала, ведь он не раз заявлял, что готов на все ради популярности.