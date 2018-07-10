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Сара Джессика Паркер раскрыла главный секрет роскошного внешнего вида

Сегодня, 14:55
Актриса Сара Джессика Паркер, которая полюбилась зрителям после съемок в фильме "Секс в большом городе", в 53 года роскошно выглядит.

Сара Джессика Паркер раскрыла главный секрет роскошного внешнего вида
У актрисы стройная фигура, которой могут позавидовать и молодые девушки. Недавно же Сара рассказала о том, как же ей удается поддерживать себя в такой роскошной форме.

Сара Джессика Паркер раскрыла главный секрет роскошного внешнего вида


«Я живу в большом городе и много хожу. Это единственное, на что мне действительно хватает времени. А еще меня держит в тонусе подъем по лестницам. В моем доме их достаточно, чтобы пройдясь по ним, почувствовать себя, как после тренировки», - поведала Паркер.

Актриса старается вести активный образ жизни, каждый день она старается проходить 8 километров.

Сара Джессика Паркер раскрыла главный секрет роскошного внешнего вида

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Ключевые слова: Сара Джессика Паркер

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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