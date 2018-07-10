Сара Джессика Паркер раскрыла главный секрет роскошного внешнего вида

У актрисы стройная фигура, которой могут позавидовать и молодые девушки. Недавно же Сара рассказала о том, как же ей удается поддерживать себя в такой роскошной форме.«Я живу в большом городе и много хожу. Это единственное, на что мне действительно хватает времени. А еще меня держит в тонусе подъем по лестницам. В моем доме их достаточно, чтобы пройдясь по ним, почувствовать себя, как после тренировки», - поведала Паркер.Актриса старается вести активный образ жизни, каждый день она старается проходить 8 километров.