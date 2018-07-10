Джонатана Риза Майерса задержали после скандала на борту самолета

В самолете знаменитость начал скандалить с супругой Марой Лэйн, их конфликт заставлял нервничать других пассажиров. Причем актер прямо на борту пил спиртные напитки и курил электронную сигарету, но убрал ее, как только его попросили бортпроводницы.Несмотря на то, что супруги выясняли отношения только на словах, стюарды решили вызвать полицию. Вскоре Джонатана с супругой и годовалым сыном Вулфом отпустили.