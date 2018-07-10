Несмотря на то, что супруги выясняли отношения только на словах, стюарды решили вызвать полицию. Вскоре Джонатана с супругой и годовалым сыном Вулфом отпустили.
Джонатана Риза Майерса задержали после скандала на борту самолета
Сегодня, 15:54
Недавно западные таблоиды обнародовали информацию о том, что актер Джонатан Риз Майерс был арестован.
В самолете знаменитость начал скандалить с супругой Марой Лэйн, их конфликт заставлял нервничать других пассажиров. Причем актер прямо на борту пил спиртные напитки и курил электронную сигарету, но убрал ее, как только его попросили бортпроводницы.
Несмотря на то, что супруги выясняли отношения только на словах, стюарды решили вызвать полицию. Вскоре Джонатана с супругой и годовалым сыном Вулфом отпустили.
Несмотря на то, что супруги выясняли отношения только на словах, стюарды решили вызвать полицию. Вскоре Джонатана с супругой и годовалым сыном Вулфом отпустили.
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Ключевые слова: Джонатан Риз Майерс
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Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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