Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Джонатана Риза Майерса задержали после скандала на борту самолета

Сегодня, 15:54
Недавно западные таблоиды обнародовали информацию о том, что актер Джонатан Риз Майерс был арестован.

Джонатана Риза Майерса задержали после скандала на борту самолета
В самолете знаменитость начал скандалить с супругой Марой Лэйн, их конфликт заставлял нервничать других пассажиров. Причем актер прямо на борту пил спиртные напитки и курил электронную сигарету, но убрал ее, как только его попросили бортпроводницы.

Джонатана Риза Майерса задержали после скандала на борту самолета


Несмотря на то, что супруги выясняли отношения только на словах, стюарды решили вызвать полицию. Вскоре Джонатана с супругой и годовалым сыном Вулфом отпустили.

Джонатана Риза Майерса задержали после скандала на борту самолета

← Джиджи Хадид рассказала, как ей работа... Алла Пугачева поделилась подробностя... →

Ключевые слова: Джонатан Риз Майерс

Количество просмотров: 1 755
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Эвелина Бледанс стала свидетельницей серьезного ЧП на борту самолета
Авиакомпания раскрыла причину возникшего скандала с супругой Андрея Аршавина
Супруга Андрея Аршавина подает в суд на авиакомпанию после скандала на борту
У жены Джонатана Риз-Майерса случился выкидыш
Самое популярное за неделю

Снимки Беллы Хадид без обработки удивили ее поклонников Известная модель Белла Хадид наслаждается отпуском в Малибу, а тем временем папарацци находятся на стороже.
Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери Недавний выпуск программы "Прямой эфир" был посвящен известной актрисе и телеведущей Эвелине Бледанс.
Нелли Ермолаева показала фото сына, когда ему была всего неделя Пять месяцев назад бывшая участница главной телестройки страны Нелли Ермолаева впервые стала мамой.
Мария Кожевникова наконец-то поведала имя младшего сына Известная актриса Мария Кожевникова является многодетной мамой, у нее подрастают три сына.
Фигура Ольги Бузовой в купальнике привела в восторг ее фанатов Телеведущая и певица Ольга Бузова является активным пользователем Сети, она старается часто обновлять свой микроблог в Инстаграм.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.