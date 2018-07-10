Алла Пугачева поделилась подробностями интимной жизни с Максимым Галкиным

Но на днях Примадонна сделала исключение ради своего друга Олега Меньшикова и откровенно с ним побеседовала. Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми проживает в роскошном замке в деревне Грязь.«Макс у меня мечтатель. Он вот хотел себе в детстве замок, и когда появились деньги, решил его построить. Хотя я изначально была против. Эти гаргульи около входа пугали меня, да и сам дизайн казался странным. Но дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», – поведала певица.Напомним, что разница в возрасте супругов составляет 27 лет, но их нисколько не смущает это.