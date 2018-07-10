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Алла Пугачева поделилась подробностями интимной жизни с Максимым Галкиным

Сегодня, 16:05
В последнее время Алла Пугачева не дает интервью и не обсуждает свою личную жизнь с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева поделилась подробностями интимной жизни с Максимым Галкиным
Но на днях Примадонна сделала исключение ради своего друга Олега Меньшикова и откровенно с ним побеседовала. Алла Борисовна вместе с супругом Максимом Галкиным и двумя детьми проживает в роскошном замке в деревне Грязь.

Алла Пугачева поделилась подробностями интимной жизни с Максимым Галкиным


«Макс у меня мечтатель. Он вот хотел себе в детстве замок, и когда появились деньги, решил его построить. Хотя я изначально была против. Эти гаргульи около входа пугали меня, да и сам дизайн казался странным. Но дом очень практичный, там все очень продумано, функционально. Есть отдельные комнаты для детей, Кристины, Клавы, Дени, для меня и для Макса. Я всегда со своими мужчинами в разных комнатах спала, так всю жизнь было», – поведала певица.

Напомним, что разница в возрасте супругов составляет 27 лет, но их нисколько не смущает это.

Алла Пугачева поделилась подробностями интимной жизни с Максимым Галкиным

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Ключевые слова: Алла Пугачева, Максим Галкин

Количество просмотров: 5 772
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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