Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери

Сегодня, 17:36
Недавний выпуск программы "Прямой эфир" был посвящен известной актрисе и телеведущей Эвелине Бледанс.

Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери
В ходе передачи знаменитость откровенно рассказала о том, как много лет назад потеряла дочь. Она уже находилась на последних сроках беременности, и в парке на нее напали, в результате все закончилось плачевно.

Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери


"Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, - вспоминает Эвелина. – Были роды, я, конечно, ничего не помню. У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвого ребенка. Но мне кажется, если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот эти все переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы были еще тяжелее и страшнее".

Фанаты пренебрежительно отнеслись к откровению Бледанс, что ее очень обидело.

Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери


"Друзья, мне так обидно за некоторые ваши комментарии вчера. За неверие в мою историю... Разве я вам когда-то врала?! Я излила душу, рассказала о боли, которую носила в себе столько лет, искусно прикрывая моим вечно хорошим настроением...", - заявила телеведущая.

Напомним, что у Эвелины есть два сына, у младшего из которых синдром Дауна.

← Нелли Ермолаева показала фото сына, ко... Снимки Беллы Хадид без обработки удив... →

Ключевые слова: Эвелина Бледанс

Количество просмотров: 2 314
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Эвелина Бледанс сообщила о скором бракосочетании и рождении ребенка
Эвелина Бледанс рассказала, что происходит в ее личной жизни после развода
Эвелина Бледанс рассказала, когда начались проблемы в семье
Эвелина Блёданс рассказала о своём методе борьбы за молодость
Самое популярное за неделю

Снимки Беллы Хадид без обработки удивили ее поклонников Известная модель Белла Хадид наслаждается отпуском в Малибу, а тем временем папарацци находятся на стороже.
Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери Недавний выпуск программы "Прямой эфир" был посвящен известной актрисе и телеведущей Эвелине Бледанс.
Нелли Ермолаева показала фото сына, когда ему была всего неделя Пять месяцев назад бывшая участница главной телестройки страны Нелли Ермолаева впервые стала мамой.
Мария Кожевникова наконец-то поведала имя младшего сына Известная актриса Мария Кожевникова является многодетной мамой, у нее подрастают три сына.
Фигура Ольги Бузовой в купальнике привела в восторг ее фанатов Телеведущая и певица Ольга Бузова является активным пользователем Сети, она старается часто обновлять свой микроблог в Инстаграм.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.