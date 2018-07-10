Эвелина Бледанс пришла в ярость из-за неверия поклонников в историю о погибшей дочери

В ходе передачи знаменитость откровенно рассказала о том, как много лет назад потеряла дочь. Она уже находилась на последних сроках беременности, и в парке на нее напали, в результате все закончилось плачевно."Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, - вспоминает Эвелина. – Были роды, я, конечно, ничего не помню. У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвого ребенка. Но мне кажется, если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот эти все переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы были еще тяжелее и страшнее".Фанаты пренебрежительно отнеслись к откровению Бледанс, что ее очень обидело."Друзья, мне так обидно за некоторые ваши комментарии вчера. За неверие в мою историю... Разве я вам когда-то врала?! Я излила душу, рассказала о боли, которую носила в себе столько лет, искусно прикрывая моим вечно хорошим настроением...", - заявила телеведущая.Напомним, что у Эвелины есть два сына, у младшего из которых синдром Дауна.