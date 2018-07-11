Кортни Кардашьян заткнула тех, кто начал критиковать ее из-за того, что она забыла про детей

Кортни является многодетной мамой, у нее подрастают восьмилетний Мейсон, шестилетняя Пенелопа и трехлетний Рейн. На днях же женщина опубликовала фотографию, из-за которой подверглась жесткой критике пользователей Сети. Поклонники начали упрекать Кортни, что она совсем забросила детей и увлечена своим молодым бойфрендом."Мой сын фотографировал, а двое других детей сидели за столом напротив меня. Большое спасибо за беспокойство", - ответила на это Кардашьян.В доказательство этого она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со старшим сыном Мейсоном.