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Кортни Кардашьян заткнула тех, кто начал критиковать ее из-за того, что она забыла про детей

Сегодня, 09:25
Вот уже три недели Кортни Кардашьян наслаждается отдыхом в Италии вместе с молодым возлюбленным Юнесом Бенджимом и детьми.

Кортни Кардашьян заткнула тех, кто начал критиковать ее из-за того, что она забыла про детей
Кортни является многодетной мамой, у нее подрастают восьмилетний Мейсон, шестилетняя Пенелопа и трехлетний Рейн. На днях же женщина опубликовала фотографию, из-за которой подверглась жесткой критике пользователей Сети. Поклонники начали упрекать Кортни, что она совсем забросила детей и увлечена своим молодым бойфрендом.

Кортни Кардашьян заткнула тех, кто начал критиковать ее из-за того, что она забыла про детей


"Мой сын фотографировал, а двое других детей сидели за столом напротив меня. Большое спасибо за беспокойство", - ответила на это Кардашьян.

В доказательство этого она опубликовала фотографию, на которой позирует вместе со старшим сыном Мейсоном.

Кортни Кардашьян заткнула тех, кто начал критиковать ее из-за того, что она забыла про детей

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Ключевые слова: Кортни Кардашьян

Количество просмотров: 4 446
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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