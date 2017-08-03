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Певец Александр Яровой посвятил Ольге Бузовой свою победу

Сегодня, 09:57
После того, как Дмитрий Тарасов увлекся другой женщиной, Ольге Бузовой своих побед никто не посвящал, а потому певец Александр Яровой решил эту несправедливость исправить.

Певец Александр Яровой посвятил Ольге Бузовой свою победу
Александр Яровой является известным исполнителем шансона, но, как оказалось, творчество Ольги Бузовой ему совсем не чуждо. Более того, он совершенно искренне уверен в том, что именно она является величайшей звездой современности, а потому, свою победу в престижном конкурсе "Твой Шанс 2018" он посвятил именно ей.

Певец Александр Яровой посвятил Ольге Бузовой свою победу


Его композиция "Лето" теперь будет ротироваться на радио "Шансон Плюс" , а это значит, что Ольга Бузова, а так же все желающие, без проблем смогут её там услышать.

Певец Александр Яровой посвятил Ольге Бузовой свою победу


А еще, у Александра сегодня День рождения. Так что эта победа стала хорошим подарком не только для Ольги, но и для него самого. Ну, а мы пожелаем ему новых хороших песен и больших побед.

Певец Александр Яровой посвятил Ольге Бузовой свою победу

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Ключевые слова: Александр Яровой, Ольга Бузова

Количество просмотров: 1 053
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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