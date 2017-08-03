Певец Александр Яровой посвятил Ольге Бузовой свою победу

Александр Яровой является известным исполнителем шансона, но, как оказалось, творчество Ольги Бузовой ему совсем не чуждо. Более того, он совершенно искренне уверен в том, что именно она является величайшей звездой современности, а потому, свою победу в престижном конкурсе "Твой Шанс 2018" он посвятил именно ей.Его композиция "Лето" теперь будет ротироваться на радио "Шансон Плюс" , а это значит, что Ольга Бузова, а так же все желающие, без проблем смогут её там услышать.А еще, у Александра сегодня День рождения. Так что эта победа стала хорошим подарком не только для Ольги, но и для него самого. Ну, а мы пожелаем ему новых хороших песен и больших побед.