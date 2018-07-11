Располневшая Кристен Стюарт перестала следить за собой

Тогда многие девушки по всему миру хотели быть похожей на застенчивую Беллу, но теперь же Кристен удивляет фанатов своим внешним видом. Актрисе всего 28 лет, но она уже перестала ухаживать за собой и ее практически не узнать.Раньше Стюарт могла похвастаться стройной фигурой, а теперь же, если посмотреть на снимки, сделанные папарацци, ее фигура далека от идеала. Тем не менее актрисе это не мешает носить короткие шорты, которые не скрывают целлюлит на бедрах звезды.