Раньше Стюарт могла похвастаться стройной фигурой, а теперь же, если посмотреть на снимки, сделанные папарацци, ее фигура далека от идеала. Тем не менее актрисе это не мешает носить короткие шорты, которые не скрывают целлюлит на бедрах звезды.
Располневшая Кристен Стюарт перестала следить за собой
Сегодня, 10:00
Голливудская актриса Кристен Стюарт проснулась знаменитой после выхода фильма "Сумерки".
Тогда многие девушки по всему миру хотели быть похожей на застенчивую Беллу, но теперь же Кристен удивляет фанатов своим внешним видом. Актрисе всего 28 лет, но она уже перестала ухаживать за собой и ее практически не узнать.
Раньше Стюарт могла похвастаться стройной фигурой, а теперь же, если посмотреть на снимки, сделанные папарацци, ее фигура далека от идеала. Тем не менее актрисе это не мешает носить короткие шорты, которые не скрывают целлюлит на бедрах звезды.
Раньше Стюарт могла похвастаться стройной фигурой, а теперь же, если посмотреть на снимки, сделанные папарацци, ее фигура далека от идеала. Тем не менее актрисе это не мешает носить короткие шорты, которые не скрывают целлюлит на бедрах звезды.
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Ключевые слова: Кристен Стюарт
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Количество просмотров: 1 911
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, NewsBuzz
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Автор фото: Instagram, NewsBuzz
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