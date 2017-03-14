Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы

Понятно, что когда в раннем возрасте ты начинаешь сразу получать большие деньги, то ты не ощущаешь им цену и тратишь направо и налево, ублажая себя и делая роскошные подарки своим подругам. Вот и Тарасов, похоже, не рассчитал свои возможности.Зарабатывая большие деньги, он при этом набирал кредиты на автомобили и недвижимость, отдыхал на роскошных курортах, зажигал в модных клубах и шопился в дорогих магазинах.В результате, сейчас он был вынужден выставить на продажу свою огромную квартиру, которая пока не продается. Кроме того, в залоге находятся и два из его автомобилей, за которые так и не выплачен кредит. Получается, что еще не выплатив кредит за авто, подаренное Бузовой, он уже взял кредит на роскошный родстер для КостенкоПочему, при зарплате в 2 500 000 евро в год ему нужны были кредиты не очень понятно. Видимо, по-другому купить понравившиеся «игрушки» у него не получалось.Ну, а сейчас, новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов находится в поисках нового клуба с зарплатой соизмеримой той, что получал в Локо . Как говорят, от зарплаты в 1 200 000 евро в год он гордо отказался.