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Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы

Сегодня, 10:31
Возможно, Дмитрия Тарасова можно назвать хорошим футболистом, но вот грамотный финансист из него, похоже, не получился, и парень погряз в долгах.

Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы
Понятно, что когда в раннем возрасте ты начинаешь сразу получать большие деньги, то ты не ощущаешь им цену и тратишь направо и налево, ублажая себя и делая роскошные подарки своим подругам. Вот и Тарасов, похоже, не рассчитал свои возможности.

Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы


Зарабатывая большие деньги, он при этом набирал кредиты на автомобили и недвижимость, отдыхал на роскошных курортах, зажигал в модных клубах и шопился в дорогих магазинах.

Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы


В результате, сейчас он был вынужден выставить на продажу свою огромную квартиру, которая пока не продается. Кроме того, в залоге находятся и два из его автомобилей, за которые так и не выплачен кредит. Получается, что еще не выплатив кредит за авто, подаренное Бузовой, он уже взял кредит на роскошный родстер для Костенко

Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы


Почему, при зарплате в 2 500 000 евро в год ему нужны были кредиты не очень понятно. Видимо, по-другому купить понравившиеся «игрушки» у него не получалось.

Ну, а сейчас, новоиспеченный отец Дмитрий Тарасов находится в поисках нового клуба с зарплатой соизмеримой той, что получал в Локо . Как говорят, от зарплаты в 1 200 000 евро в год он гордо отказался.

Куда Дмитрий Тарасов промотал свои миллионы

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Ольга Бузова, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 4 147
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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