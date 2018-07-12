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Ольга Бузова не обращает внимания на провокации из-за рождения дочери у экс-супруга

Сегодня, 09:37
Несколько дней назад бывший муж телеведущей и певицы Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов во второй раз стал отцом, нынешняя супруга спортсмена Анастасия Костенко подарила ему первого общего ребенка.

Ольга Бузова не обращает внимания на провокации из-за рождения дочери у экс-супруга
Поклонники с нетерпением ждали реакции Ольги на эту новость, но она не торопится их радовать. В итоге фолловеры начали оставлять в комментариях под постами Бузовой ехидные комментарии о рождении у Дмитрия дочери.

Ольга Бузова не обращает внимания на провокации из-за рождения дочери у экс-супруга


"Ура, у Тарасова доча, ты поздравила?", "Я все ждала, что она прыгнет, Димку поздравляю с дочей", "Надо было самой рожать, а не ждать, пока другая родит", "Сейчас эта необычайная и непредсказуемая Оля проснется и наклепает миллион строиз, как она счастлива, будет скакать и визжать, выдавливая радость, будет намекать "кому-то", что любит, ждет, уже не плачет... Тьфу, два года одно и то же", "Следующим хитом у Оли будет колыбельная...", "Поздравь бывшего. Он отцом стал", – пишут пользователи Сети.

Напомним, что Ольга и Дмитрий развелись в конце 2016 года, причем Бузова тяжело пережила развод, полностью погрузившись в работу.

Ольга Бузова не обращает внимания на провокации из-за рождения дочери у экс-супруга

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Ключевые слова: Ольга Бузова, Дмитрий Тарасов

Количество просмотров: 2 730
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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