Ольга Бузова не обращает внимания на провокации из-за рождения дочери у экс-супруга

"Ура, у Тарасова доча, ты поздравила?", "Я все ждала, что она прыгнет, Димку поздравляю с дочей", "Надо было самой рожать, а не ждать, пока другая родит", "Сейчас эта необычайная и непредсказуемая Оля проснется и наклепает миллион строиз, как она счастлива, будет скакать и визжать, выдавливая радость, будет намекать "кому-то", что любит, ждет, уже не плачет... Тьфу, два года одно и то же", "Следующим хитом у Оли будет колыбельная...", "Поздравь бывшего. Он отцом стал", – пишут пользователи Сети.
Напомним, что Ольга и Дмитрий развелись в конце 2016 года, причем Бузова тяжело пережила развод, полностью погрузившись в работу.