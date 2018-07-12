На мероприятие Меган надела черное платье с поясом, которое отлично на ней сидело. Маркл развеяла все слухи о своей беременности, не отказавшись от предложенного бокала шампанского. Так что пока рождение очередного наследника британского престола не предвидится.
Меган Маркл не отказалась от шампанского, тем самым развеяв слухи о беременности
Сегодня, 09:44
19 мая этого года актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, после чего в Сети начали ходить слухи об интересном положении герцогини Сассекской.
На днях же молодожены совершили первую официальную поездку, прибыв в Ирландию. В честь их приезда в посольстве Великобритании была устроена садовая вечеринка.
На мероприятие Меган надела черное платье с поясом, которое отлично на ней сидело. Маркл развеяла все слухи о своей беременности, не отказавшись от предложенного бокала шампанского. Так что пока рождение очередного наследника британского престола не предвидится.
На мероприятие Меган надела черное платье с поясом, которое отлично на ней сидело. Маркл развеяла все слухи о своей беременности, не отказавшись от предложенного бокала шампанского. Так что пока рождение очередного наследника британского престола не предвидится.
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Ключевые слова: Меган Маркл
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Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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Автор фото: Instagram, Открыто.lv
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