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Меган Маркл не отказалась от шампанского, тем самым развеяв слухи о беременности

Сегодня, 09:44
19 мая этого года актриса Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри, после чего в Сети начали ходить слухи об интересном положении герцогини Сассекской.

Меган Маркл не отказалась от шампанского, тем самым развеяв слухи о беременности
На днях же молодожены совершили первую официальную поездку, прибыв в Ирландию. В честь их приезда в посольстве Великобритании была устроена садовая вечеринка.

Меган Маркл не отказалась от шампанского, тем самым развеяв слухи о беременности


На мероприятие Меган надела черное платье с поясом, которое отлично на ней сидело. Маркл развеяла все слухи о своей беременности, не отказавшись от предложенного бокала шампанского. Так что пока рождение очередного наследника британского престола не предвидится.

Меган Маркл не отказалась от шампанского, тем самым развеяв слухи о беременности

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Ключевые слова: Меган Маркл

Количество просмотров: 2 912
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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