Народный артист России не побоялся обозвать Аллу Пугачёву

К числу такие персонажей относится Народный артист России и премьер Малого театра Валерий Бабятинский, который е побоялся рассказать негативную историю и даже обозвать Аллу Борисовну.
Валерий вспоминает, как Алла не пустила Эдиту Пьеху на свой концерт. Тогда Эдита сама купила билет и все-так поднялась на сцену. Алла была удивлена.
"На это Пугачева сказала: "Спасибо, вечная вы наша!" Ну что это такое?! Эдита, конечно, промолчала и вежливо ушла. В общем, считаю, что Пугачева – раковая опухоль и метастазы нашей культуры"
– цитирует Валерия Бабятинского EG.ru.
Знает или нет Алла Борисовна о том, что бывший коллега обозвал её в интервью - не известно. В любом случае её есть, чем заняться. Напомню, что в данный момент Алла Пугачева с семьёй отдыхает в Юрмале.