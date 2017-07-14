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Народный артист России не побоялся обозвать Аллу Пугачёву

Вчера, 17:56
Алла Пугачева за всю свою продолжительную карьеру вызывала восхищение окружающих.

Народный артист России не побоялся обозвать Аллу Пугачёву
Но при этом осталось много людей, которые готовы высказаться о поступках и поведении Аллы Борисовны крайне негативно.

К числу такие персонажей относится Народный артист России и премьер Малого театра Валерий Бабятинский, который е побоялся рассказать негативную историю и даже обозвать Аллу Борисовну.

Народный артист России не побоялся обозвать Аллу Пугачёву


Валерий вспоминает, как Алла не пустила Эдиту Пьеху на свой концерт. Тогда Эдита сама купила билет и все-так поднялась на сцену. Алла была удивлена.

"На это Пугачева сказала: "Спасибо, вечная вы наша!" Ну что это такое?! Эдита, конечно, промолчала и вежливо ушла. В общем, считаю, что Пугачева – раковая опухоль и метастазы нашей культуры"

– цитирует Валерия Бабятинского EG.ru.

Народный артист России не побоялся обозвать Аллу Пугачёву


Знает или нет Алла Борисовна о том, что бывший коллега обозвал её в интервью - не известно. В любом случае её есть, чем заняться. Напомню, что в данный момент Алла Пугачева с семьёй отдыхает в Юрмале.

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Ключевые слова: Алла Пугачева

Количество просмотров: 6 578
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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