Сати Казанова откровенно поведала о жизни с иностранцем

Личная жизнь исполнительницы вызывает большой интерес интернет-пользователей, которые с интересом наблюдают за ее личными страницами в социальной сети. Недавно же Сати дала откровенное интервью и рассказала о том, что они смогли найти общий язык с супругом, несмотря на различия в религии и менталитете.«Никто просто не стал отказываться от своей религии. Ни он, ни я ее стали этого требовать, потому что мы слишком уважаем друг друга. В нашей семье есть одна религия — это любовь. А вот в культурах кабардинцев и итальянцев есть схожие черты, например семейственность и уважение к старшим», — поведала Казанова журналу ОК.Напомним, что некоторое время назад Сати и Стефано практически не появлялись вместе на публике, в результате пользователи Сети заподозрили их в намерении развестись, но супруги быстро опровергли эту информацию.