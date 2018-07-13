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Сати Казанова откровенно поведала о жизни с иностранцем

Сегодня, 09:01
Прошлой осенью популярная певица Сати Казанова сыграла свадьбу с итальянским фотографом Стефано Тиоццо.

Сати Казанова откровенно поведала о жизни с иностранцем
Личная жизнь исполнительницы вызывает большой интерес интернет-пользователей, которые с интересом наблюдают за ее личными страницами в социальной сети. Недавно же Сати дала откровенное интервью и рассказала о том, что они смогли найти общий язык с супругом, несмотря на различия в религии и менталитете.

Сати Казанова откровенно поведала о жизни с иностранцем


«Никто просто не стал отказываться от своей религии. Ни он, ни я ее стали этого требовать, потому что мы слишком уважаем друг друга. В нашей семье есть одна религия — это любовь. А вот в культурах кабардинцев и итальянцев есть схожие черты, например семейственность и уважение к старшим», — поведала Казанова журналу ОК.

Напомним, что некоторое время назад Сати и Стефано практически не появлялись вместе на публике, в результате пользователи Сети заподозрили их в намерении развестись, но супруги быстро опровергли эту информацию.

Сати Казанова откровенно поведала о жизни с иностранцем

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Ключевые слова: Сати Казанова

Количество просмотров: 1 989
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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