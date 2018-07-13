Сати Казанова откровенно поведала о жизни с иностранцем

«Никто просто не стал отказываться от своей религии. Ни он, ни я ее стали этого требовать, потому что мы слишком уважаем друг друга. В нашей семье есть одна религия — это любовь. А вот в культурах кабардинцев и итальянцев есть схожие черты, например семейственность и уважение к старшим», — поведала Казанова журналу ОК.
Напомним, что некоторое время назад Сати и Стефано практически не появлялись вместе на публике, в результате пользователи Сети заподозрили их в намерении развестись, но супруги быстро опровергли эту информацию.