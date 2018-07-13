Дмитрий Тарасов встретил супругу и новорожденную дочку из роддома

Пока что молодые родители так и не определились с именем для своей новорожденной дочки. Сегодня же Дмитрий встретил любимую супругу и новорожденную дочку из роддома и поделился совместным снимком в своем микроблоге.«Забрал своих принцесс домой», - написал под фото Тарасов.Напомним, что для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия подрастает дочь Ангелина от экс-супруги Оксаны.