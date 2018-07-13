Дмитрий Тарасов встретил супругу и новорожденную дочку из роддома

Несколько дней назад модель Анастасия Костенко подарила супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, первого общего ребенка.
Пока что молодые родители так и не определились с именем для своей новорожденной дочки. Сегодня же Дмитрий встретил любимую супругу и новорожденную дочку из роддома и поделился совместным снимком в своем микроблоге.
«Забрал своих принцесс домой», - написал под фото Тарасов.
Напомним, что для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия подрастает дочь Ангелина от экс-супруги Оксаны.
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, Анастасия Костенко
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