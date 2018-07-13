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Дмитрий Тарасов встретил супругу и новорожденную дочку из роддома

Вчера, 21:38
Несколько дней назад модель Анастасия Костенко подарила супругу, футболисту Дмитрию Тарасову, первого общего ребенка.

Дмитрий Тарасов встретил супругу и новорожденную дочку из роддома
Пока что молодые родители так и не определились с именем для своей новорожденной дочки. Сегодня же Дмитрий встретил любимую супругу и новорожденную дочку из роддома и поделился совместным снимком в своем микроблоге.

Дмитрий Тарасов встретил супругу и новорожденную дочку из роддома


«Забрал своих принцесс домой», - написал под фото Тарасов.

Напомним, что для Анастасии это первый ребенок, а у Дмитрия подрастает дочь Ангелина от экс-супруги Оксаны.

Дмитрий Тарасов встретил супругу и новорожденную дочку из роддома

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Ключевые слова: Дмитрий Тарасов, Анастасия Костенко

Количество просмотров: 2 600
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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