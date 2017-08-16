В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду

10 июля Криштиану Роналду подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом "Ювентус" и перестал быть игроком мадридского "Реала" - в этом клубе футболист провел 9 блистательных лет. Разумеется, в Италии, а именно в Турине Криштиану уже выбрал новый дом.Особняк располагается на живописном холме недалеко от центра города, площадь дома составляет 1,7 тысяч кв. м. Помимо восьми комнат и бильярдной, на вилле есть большой крытый бассейн и секретные входы, в расположении звезды также будет собственный парк, окружающий дом, площадью в 44 тысячи кв. м. В особняке Роналду не будет первым футболистом - ранее здесь уже жили француз Зинедин Зидан и итальянец Фабио Каннаваро, также в своё время игравшие за "Ювентус".