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В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду

Вчера, 21:40
Знаменитый футболист Криштиану Роналду переезжает из Испании в Италию - аренда новой виллы обойдется спортсмену в 2,9 миллиона рублей в сутки.

В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду
10 июля Криштиану Роналду подписал четырехлетний контракт с итальянским клубом "Ювентус" и перестал быть игроком мадридского "Реала" - в этом клубе футболист провел 9 блистательных лет. Разумеется, в Италии, а именно в Турине Криштиану уже выбрал новый дом.

В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


Особняк располагается на живописном холме недалеко от центра города, площадь дома составляет 1,7 тысяч кв. м. Помимо восьми комнат и бильярдной, на вилле есть большой крытый бассейн и секретные входы, в расположении звезды также будет собственный парк, окружающий дом, площадью в 44 тысячи кв. м. В особняке Роналду не будет первым футболистом - ранее здесь уже жили француз Зинедин Зидан и итальянец Фабио Каннаваро, также в своё время игравшие за "Ювентус".

В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду


В сети появились фото нового итальянского особняка Криштиану Роналду

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Ключевые слова: Криштиану Роналду

Количество просмотров: 4 940
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, furbatto.it, naij.com, dailymail.com

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