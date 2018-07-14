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Кэндис Свейнпол заткнула тех, кто критикует ее фигуру после родов

Сегодня, 10:34
Всего несколько недель назад модель Кэндис Свейнпол родила второго ребенка, сына Ариэль.

Кэндис Свейнпол заткнула тех, кто критикует ее фигуру после родов
Практически сразу после рождения сына модель решила отдохнуть на море, где ее и помайли папарацци. В Сети появились снимки, на которых можно заметить, что фигура модели далека от идеала. На Кэндис посыпался шквал критики, и она поспешила защитить себя.

Кэндис Свейнпол заткнула тех, кто критикует ее фигуру после родов


«Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким… Люди, давайте будем добрее друг к другу!» - заявила Свейнпол.

Напомним, что отцом ребенка модели стал ее гражданский муж Херманн Николи, с которым она вместе уже 13 лет.

Кэндис Свейнпол заткнула тех, кто критикует ее фигуру после родов

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Ключевые слова: Кэндис Свейнпол

Количество просмотров: 2 249
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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