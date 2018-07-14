Кэндис Свейнпол заткнула тех, кто критикует ее фигуру после родов

Практически сразу после рождения сына модель решила отдохнуть на море, где ее и помайли папарацци. В Сети появились снимки, на которых можно заметить, что фигура модели далека от идеала. На Кэндис посыпался шквал критики, и она поспешила защитить себя.«Это я через 12 дней после рождения моего сына. Если вы хотите сказать что-то плохое, подумайте еще раз. Мне не стыдно показать свое тело, я горжусь им. Я вынашивала сына 9 месяцев и думаю, что заслужила иметь небольшой животик. Или это все потому, что я модель? Поймите, мы такие же люди и тоже хотим наслаждаться пляжным отдыхом. Я не буду прятать живот только потому, что у некоторых людей нереалистичные представления о стандартах красоты. Общество порой бывает таким жестоким… Люди, давайте будем добрее друг к другу!» - заявила Свейнпол.Напомним, что отцом ребенка модели стал ее гражданский муж Херманн Николи, с которым она вместе уже 13 лет.