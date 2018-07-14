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Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова была обманута врачом-мошенником

Сегодня, 11:35
Зимой 2014 года со спортсменкой Марией Комиссаровой случилась трагедия во время тренировок на Олимпийских играх в Сочи.

Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова была обманута врачом-мошенником
Мария сломала позвоночник и до сих пор прикована к инвалидной коляске. Все эти годы Комиссарова вместе с супругом находится в Испании, где один врач пообещал поставить ее на ногу, если она будет использовать его методику лечения.

Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова была обманута врачом-мошенником


«Он обещал поставить меня на ноги за год тренировок. Были собраны немалые деньги, а именно 28 миллионов рублей. Прошел год и ничего не произошло. Потом мы собирали деньги еще на полгода лечения, а после сократили количество тренировок, так как не могли больше тянуть шесть часов занятий в день. За два года результатов так и не было. Конечно, тело у меня стало более подтянутым, но я-то ожидала не этого за 1500 евро в день», — поделилась спортсменка.

Теперь же Мария подает на него в суд, обвиняя в мошенничестве.

Сломавшая позвоночник Мария Комиссарова была обманута врачом-мошенником

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Ключевые слова: Мария Комиссарова

Количество просмотров: 2 327
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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