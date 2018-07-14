Крис Дженнер корит себя за то, что изменяла первому мужу

На днях Крис дала интервью, в ходе которого откровенно ответила на вопросы журналиста. По словам женщины, она сожалеет о том, что не была верна своему первому мужу Роберту Кардашьяну, которому изменила с футболистом.«Да, я это делала и этим не горжусь. Оглядываясь в прошлое, мне кажется, что больше всего я сожалею о том, что мой брак рухнул», - призналась Крис.Дженнер вспоминает, что новость о разводе ее опустошила, она тяжело пережила расставание с первым супругом.