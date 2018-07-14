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Крис Дженнер корит себя за то, что изменяла первому мужу

Сегодня, 11:52
У Крис Дженнер шестеро детей, причем все они смогли построить успешную карьеру.

Крис Дженнер корит себя за то, что изменяла первому мужу
На днях Крис дала интервью, в ходе которого откровенно ответила на вопросы журналиста. По словам женщины, она сожалеет о том, что не была верна своему первому мужу Роберту Кардашьяну, которому изменила с футболистом.

Крис Дженнер корит себя за то, что изменяла первому мужу


«Да, я это делала и этим не горжусь. Оглядываясь в прошлое, мне кажется, что больше всего я сожалею о том, что мой брак рухнул», - призналась Крис.

Дженнер вспоминает, что новость о разводе ее опустошила, она тяжело пережила расставание с первым супругом.

Крис Дженнер корит себя за то, что изменяла первому мужу

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Ключевые слова: Крис Дженнер

Количество просмотров: 3 263
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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