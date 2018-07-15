Джастин Бибер со своей невестой позирует в джакузи

Джастин сделал предложение руки и сердца модели в ресторане, на что она ответила согласием. Недавно же в микроблоге исполнителя появился откровенный снимок, на котором он запечатлен в поцелуе с Хейли в джакузи.Теперь же фанаты интересуются, когда же состоится свадьба влюбленных, но Джастин не отвечает на данный вопрос, все больше создавая интригу.Напомним, что Джастин и Хейли встречались несколько лет назад, но тогда приняли решение остаться друзьями.