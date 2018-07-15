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Джастин Бибер со своей невестой позирует в джакузи

Сегодня, 11:30
На днях стало известно о намерении популярного певца Джастина Бибера связать себя узами брака с возлюбленной Хейли Болдуин.

Джастин Бибер со своей невестой позирует в джакузи
Джастин сделал предложение руки и сердца модели в ресторане, на что она ответила согласием. Недавно же в микроблоге исполнителя появился откровенный снимок, на котором он запечатлен в поцелуе с Хейли в джакузи.

Джастин Бибер со своей невестой позирует в джакузи


Теперь же фанаты интересуются, когда же состоится свадьба влюбленных, но Джастин не отвечает на данный вопрос, все больше создавая интригу.

Напомним, что Джастин и Хейли встречались несколько лет назад, но тогда приняли решение остаться друзьями.

Джастин Бибер со своей невестой позирует в джакузи

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Ключевые слова: Джастин Бибер, Хейли Болдуин

Количество просмотров: 3 562
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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