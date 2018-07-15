Агния Дитковските и Алексей Чадов отправились в совместный отпуск

Но спустя десять лет в браке супруги оформили развод. У Агнии и Алексея подрастает маленький сын Федор, которому родители стараются уделять как можно больше свободного времени.Недавно же экс-супругов заметили в Италии на отдыхе. Они пытались не привлекать к себе внимания, но ведут они себя как настоящая семья, хотя продолжают утверждать, что это все ради общего сына.Теперь же поклонники уверены, что все идет к воссоединению экс-влюбленных.