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Агния Дитковските и Алексей Чадов отправились в совместный отпуск

Сегодня, 11:39
Поклонники всегда восхищались парой российских актеров Алексея Чадова и Агнии Дитковските, считая, что они друг другу очень подходят.

Агния Дитковските и Алексей Чадов отправились в совместный отпуск
Но спустя десять лет в браке супруги оформили развод. У Агнии и Алексея подрастает маленький сын Федор, которому родители стараются уделять как можно больше свободного времени.

Агния Дитковските и Алексей Чадов отправились в совместный отпуск


Недавно же экс-супругов заметили в Италии на отдыхе. Они пытались не привлекать к себе внимания, но ведут они себя как настоящая семья, хотя продолжают утверждать, что это все ради общего сына.

Теперь же поклонники уверены, что все идет к воссоединению экс-влюбленных.

Агния Дитковските и Алексей Чадов отправились в совместный отпуск

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Ключевые слова: Алексей Чадов, Агния Дитковските

Количество просмотров: 4 095
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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