Анастасия Волочкова обнажилась ради футбола

"Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию", - написала под фото балерина.
Но вот поклонники не поняли, какая тут связь с футболом, и раскритиковали звезду.
"Футбол причем тут, я одна не поняла?", "А причем тут нагота и ЧМ???", "Вообще чокнулась? Ты Россию всю позоришь. Твой уровень Мишаня, к нему и стартуй!", "Анастасия Юрьевна, сегодня вроде матч по футболу, а не игра в карты на раздевание", - пишут в комментариях фолловеры.
Но Анастасии не привыкать к многочисленной критике в свой адрес, такое чувство, что весь негатив ее только распыляет.