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Анастасия Волочкова обнажилась ради футбола

Сегодня, 09:23
Балерина Анастасия Волочкова знает, как привлечь к себе внимание, и делает это очень успешно.

Анастасия Волочкова обнажилась ради футбола
Анастасия часто публикует откровенные фотографии, которые вызывают неоднозначную реакцию пользователей Сети. И вот накануне, в честь финала Чемпионата мира по футболу, Волочкова опубликовала себя любимую без одежды.

Анастасия Волочкова обнажилась ради футбола


"Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию", - написала под фото балерина.

Но вот поклонники не поняли, какая тут связь с футболом, и раскритиковали звезду.

Анастасия Волочкова обнажилась ради футбола


"Футбол причем тут, я одна не поняла?", "А причем тут нагота и ЧМ???", "Вообще чокнулась? Ты Россию всю позоришь. Твой уровень Мишаня, к нему и стартуй!", "Анастасия Юрьевна, сегодня вроде матч по футболу, а не игра в карты на раздевание", - пишут в комментариях фолловеры.

Но Анастасии не привыкать к многочисленной критике в свой адрес, такое чувство, что весь негатив ее только распыляет.

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Ключевые слова: Анастасия Волочкова

Количество просмотров: 780
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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