Супруга Олега Газманова посвятила ему трогательный пост в честь годовщины свадьбы

Пара считается одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. На днях супруги отметили годовщину свадьбы. Марина оставила на своей личной странице в социальной сети трогательный пост, посвященный этому событию.«15 июля День нашей свадьбы и уже как 30 лет знакомы мы! Упс! (Он наверное меня сразу из роддома взял). Жалко, что у нас нет традиции писать и потом говорить друг другу клятвы! А я бы вообще поменялась местами, написала бы —ПОКЛЯНИСЬ: и дальше рассказала бы очень много о себе. А ты бы о себе. Может бы так люди по-настоящему узнавали друг друга, а не придумывали себе идеальных, любили бы своих настоящих. А то через пару лет прилетает: — Ах, ты не любишь футбол и кататься на горных лыжах! А с другой стороны: — А ты так и не вырастишь из мальчишки, вот досадно! Упс, и что делать? Да принять и любить сколько жить вам осталось», — поведала Марина.Поклонники присоединились к поздравлениям и засыпали супругов своими комментариями.