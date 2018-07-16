Дима Билан поведал, почему до сих пор не стал отцом

36-летний исполнитель до сих пор не женат, и его сердце в настоящее время свободно. Недавно же Дима решил утолить любопытство фанатов и рассказал, почему же не собирается пока становиться отцом.«Я не планирую детей!!! Хотя бы до 40 лет, но мог бы и уже был в шаге... не все я еще открыл в этой жизни, еще идет спор и он не выигран ни в чью пользу, ни в пользу мегаполиса, ни в пользу природного уединения, первозданного! Не хочу пока открывать никому глаза на сложное, совсем непростое, новую личность со своим "Я" знакомить с несовершенствами этого периода, пока !! Назнался я ранней ответственности за сестренку! Все мы разные, каждому свое», — заявил артист.По признанию Димы, он много времени посвятил тому, чтобы дать младшей сестре Ане хорошее образование, в то же время заменив ей отца.