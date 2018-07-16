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Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци

Сегодня, 09:41
Дженнифер Гарнер старается избегать тему своих отношений с Беном Аффлеком, но на днях все таки затронула эту тему в ходе разговора с журналистом.

Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци
По признанию Дженнифер, она не смогла привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне. Все годы, пока она была замужем за Беном, ее преследовали папарацци, чтобы написать сенсационную новость.

Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци


"Оглядываясь назад, я до сих пор переживаю стресс из-за этого. Даже сейчас, говоря об этом, я чувствую, что могу заплакать. Все говорили, что я просто должна пройти через это испытание и потом будет не так сложно. Но самое сложное для меня было как раз пройти через него.

Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци


Я думаю, что эта ситуация научила меня тому, что пристальное внимание к личной жизни оказывает давление на важные решения. Вы торопитесь выйти замуж, потому что на вас давят постоянные догадки прессы "Они вместе или нет?". Этот принцип работает и в обратном направлении: даже если у вас нет проблем, пресса придумает их за вас", - заявила Гарнер.

Стоит отметить, что супруги приняли решение развестись два года назад, но Бен помогает экс-супруге с воспитанием троих детей.

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Ключевые слова: Дженнифер Гарнер, Бен Аффлек

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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