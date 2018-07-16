Дженнифер Гарнер призналась, что в браке с Беном Аффлеком не смогла привыкнуть к преследованиям папарацци

По признанию Дженнифер, она не смогла привыкнуть к повышенному вниманию к своей персоне. Все годы, пока она была замужем за Беном, ее преследовали папарацци, чтобы написать сенсационную новость."Оглядываясь назад, я до сих пор переживаю стресс из-за этого. Даже сейчас, говоря об этом, я чувствую, что могу заплакать. Все говорили, что я просто должна пройти через это испытание и потом будет не так сложно. Но самое сложное для меня было как раз пройти через него.Я думаю, что эта ситуация научила меня тому, что пристальное внимание к личной жизни оказывает давление на важные решения. Вы торопитесь выйти замуж, потому что на вас давят постоянные догадки прессы "Они вместе или нет?". Этот принцип работает и в обратном направлении: даже если у вас нет проблем, пресса придумает их за вас", - заявила Гарнер.Стоит отметить, что супруги приняли решение развестись два года назад, но Бен помогает экс-супруге с воспитанием троих детей.