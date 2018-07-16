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Яна Рудковская и Алиса Лобанова не смогли отказаться от предложения Натальи Водяновой

Сегодня, 13:07
Несколько дней назад в Дом Пашкова состоялся благотворительный гала-ужин в рамках перекрестного Года культуры Катара и России 2018, организованный моделью Натальей Водяновой.

Яна Рудковская и Алиса Лобанова не смогли отказаться от предложения Натальи Водяновой
В числе приглашённых гостей была известная бизнесвумен и учредитель компании Toy.ru Алиса Лобанова, которая и в этот раз не изменила своей привычки помогать детям.

Вместе с Мик Джаггером, Николь Шерзингер, Ксенией Собчак, Хасаном Аль Тавади, Аленой Донецкой и многими другими гостями Алиса приняла участие в благотворительном аукционе в поддержку фонда «Обнаженные сердца», практически все предложенные вещи были связаны с футбольной тематикой.

Алиса выкупила два лота, один из которых - мяч открытия чемпионата мира FIFA 2018 в России. Всего гости вечера вместе с Алисой собрали €975 тыс. Все эти деньги поддержат семьи где есть дети с нарушениями развития.

Участие Алисы Лобановой как представителя компании Toy.Ru в этом мероприятии не случайно. Toy.ru уже не первый год проводит мастер классы, веселые анимации для онкологических больных в клиниках и способствует развитию «солнечных» детей особыми развивающими играми.

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Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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