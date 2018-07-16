Яна Рудковская и Алиса Лобанова не смогли отказаться от предложения Натальи Водяновой

В числе приглашённых гостей была известная бизнесвумен и учредитель компании Toy.ru Алиса Лобанова, которая и в этот раз не изменила своей привычки помогать детям.
Вместе с Мик Джаггером, Николь Шерзингер, Ксенией Собчак, Хасаном Аль Тавади, Аленой Донецкой и многими другими гостями Алиса приняла участие в благотворительном аукционе в поддержку фонда «Обнаженные сердца», практически все предложенные вещи были связаны с футбольной тематикой.
Алиса выкупила два лота, один из которых - мяч открытия чемпионата мира FIFA 2018 в России. Всего гости вечера вместе с Алисой собрали €975 тыс. Все эти деньги поддержат семьи где есть дети с нарушениями развития.
Участие Алисы Лобановой как представителя компании Toy.Ru в этом мероприятии не случайно. Toy.ru уже не первый год проводит мастер классы, веселые анимации для онкологических больных в клиниках и способствует развитию «солнечных» детей особыми развивающими играми.
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Сегодня, 13:07
Несколько дней назад в Дом Пашкова состоялся благотворительный гала-ужин в рамках перекрестного Года культуры Катара и России 2018, организованный моделью Натальей Водяновой.
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Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: пресс-служба
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Автор фото: пресс-служба
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