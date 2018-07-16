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Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с юбилеем

Сегодня, 14:52
Сегодня, 16 июля, день рождения отмечает популярный певец Леонид Агутин, которому исполнилось 50 лет.

Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с юбилеем
Одной из первых любимого мужа поздравила его супруга Анжелика Варум. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором поблагодарила мужа за поддержку.

Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с юбилеем


«Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного… Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов.

Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с юбилеем


По прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно — я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя», — поделилась Варум.

Супруги много лет вместе и считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.

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Ключевые слова: Анжелика Варум, Леонид Агутин

Количество просмотров: 3 627
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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