Анжелика Варум трогательно поздравила Леонида Агутина с юбилеем

Одной из первых любимого мужа поздравила его супруга Анжелика Варум. Она опубликовала в своем микроблоге пост, в котором поблагодарила мужа за поддержку.«Мы знакомы около четверти века. За эти годы в нашей жизни было много разного… Но ни на одно мгновение я не пожалела о том, как сложилась наша судьба, ни одно из событий совместной жизни мне не хотелось бы вычеркнуть из памяти или заменить на ряд более позитивных моментов.По прошествии двадцати с лишним лет одно я могу сказать точно — я благодарна судьбе за то, что рядом со мной по жизни идет мой единомышленник, моя родственная душа, мой защитник, человек, который понимает и чувствует меня, как самого себя», — поделилась Варум.Супруги много лет вместе и считаются одной из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе.