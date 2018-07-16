Дочери Юлии Савичевой исполнился один годик

На днях же девочка отметила первое день рождения, ей исполнился один годик. В честь этого радостного события Юлия опубликовала в своем микроблоге трогательный пост, обратившись к дочери и выложив свое детское фото.«Вчера моей доченьке Ане исполнился год. На этой фотографии мне тоже где-то год-полтора. Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось. Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь. Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама», - написала Савичева.Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили под фотографией множество комментариев.