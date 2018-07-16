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Дочери Юлии Савичевой исполнился один годик

Сегодня, 15:45
Год назад популярная певица Юлия Савичева впервые стала мамой, подарив своему супругу очаровательную дочку Аню.

Дочери Юлии Савичевой исполнился один годик
На днях же девочка отметила первое день рождения, ей исполнился один годик. В честь этого радостного события Юлия опубликовала в своем микроблоге трогательный пост, обратившись к дочери и выложив свое детское фото.

Дочери Юлии Савичевой исполнился один годик


«Вчера моей доченьке Ане исполнился год. На этой фотографии мне тоже где-то год-полтора. Я благодарна всевышнему за то, что он дал нам с мужем это чудо. В жизни каждому выпадают испытания. И мы не испугались, мы верили друг в друга, поддерживали и любили, и все получилось. Будь здорова родная! Хоть я и не смогла быть рядом физически в этот знаменательный день, я всегда рядом с тобой душой, сколько бы километров не было между нами. Пишу все это потому, что знаю, когда ты вырастешь, ты все прочтешь. Нас поздравляют столько неравнодушных людей! Неожиданно и приятно. Спасибо! С днем рождения тебя и нашу семью! Безгранично люблю тебя. Твоя мама», - написала Савичева.

Подписчики присоединились к поздравлениям и оставили под фотографией множество комментариев.

Дочери Юлии Савичевой исполнился один годик

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Ключевые слова: Юлия Савичева

Количество просмотров: 1 170
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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