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Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи

Вчера, 23:27
Как известно, певец Сергей Шнуров - знатный рифмоплёт. А, так как, после развода у Сергея появилось еще больше свободного времени - он и пишет ещё больше, то про взаимоотношения мужчины и женщины, то про Чемпионат мира по футболу.

Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи

Но, насколько мы помним, наибольшим успехом пользуется песня о выставках.

В свете того, что 16 июля в московском арт-центре “Ветошный” стартует интерактивная выставка “Лабиринт Минотавра”, которая продлится до 15 сентября, Сергею будет, откуда черпать вдохновение.

Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи


По словам организаторов из компании Prime Exhibitions, “Лабиринт Минотавра” - это познавательно-развлекательное пространство для детей, которое, “наполнено волшебством Древней Греции и исполнено с помощью новейших технологий”.

Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи


Посетителей выставки ждут персонажи из мифов - Минотавр, Медуза Горгона, Пандора, царь Мидас и многие другие, а также легендарные предметы - мудрое говорящее дерево, хранящее золотое руно, и яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война. Если в какой-то момент экспозиции маленьким посетителям захочется покинуть лабиринт, это можно будет сделать с помощью нити Ариадны.
Вне лабиринта есть небольшой лес, в котором можно узнать, как много названий деревьев и цветов связаны с преданиями, а также кинотеатр, где рассказывается о связи планет и созвездий с мифами Древней Греции.

Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи


Для взрослых посетителей на территории выставки есть кафе и командная стратегическая игра «Битва богов».

Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи


Организаторы обещают, что “после выставки дети заинтересуются историей и литературой, робототехникой и астрономией, а вам самим захочется съездить в Грецию, где собственными глазами сможете увидеть лабиринт Минотавра и побывать на горе богов, Олимпе”.

Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи

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Ключевые слова: Сергей Шнуров

Количество просмотров: 845
Автор: Mysha

Автор фото: пресс-служба

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