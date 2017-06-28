Сергей Шнуров обзавелся дополнительным поводом писать стихи

Как известно, певец Сергей Шнуров - знатный рифмоплёт. А, так как, после развода у Сергея появилось еще больше свободного времени - он и пишет ещё больше, то про взаимоотношения мужчины и женщины, то про Чемпионат мира по футболу.

Но, насколько мы помним, наибольшим успехом пользуется песня о выставках.В свете того, что 16 июля в московском арт-центре “Ветошный” стартует интерактивная выставка “Лабиринт Минотавра”, которая продлится до 15 сентября, Сергею будет, откуда черпать вдохновение.По словам организаторов из компании Prime Exhibitions, “Лабиринт Минотавра” - это познавательно-развлекательное пространство для детей, которое, “наполнено волшебством Древней Греции и исполнено с помощью новейших технологий”.Посетителей выставки ждут персонажи из мифов - Минотавр, Медуза Горгона, Пандора, царь Мидас и многие другие, а также легендарные предметы - мудрое говорящее дерево, хранящее золотое руно, и яблоко раздора, из-за которого началась Троянская война. Если в какой-то момент экспозиции маленьким посетителям захочется покинуть лабиринт, это можно будет сделать с помощью нити Ариадны.Вне лабиринта есть небольшой лес, в котором можно узнать, как много названий деревьев и цветов связаны с преданиями, а также кинотеатр, где рассказывается о связи планет и созвездий с мифами Древней Греции.Для взрослых посетителей на территории выставки есть кафе и командная стратегическая игра «Битва богов».Организаторы обещают, что “после выставки дети заинтересуются историей и литературой, робототехникой и астрономией, а вам самим захочется съездить в Грецию, где собственными глазами сможете увидеть лабиринт Минотавра и побывать на горе богов, Олимпе”.