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Памела Андерсон в очередной раз отреклась от романа с Джулианом Ассанжем

Сегодня, 09:44
Уже на протяжении года в Сети нередко появляются новости о взаимной симпатии Памелы Андерсон и Джулиана Ассанжа.

Памела Андерсон в очередной раз отреклась от романа с Джулианом Ассанжем
Актриса не один раз отвечала на вопросы журналистов о том, что же с ним ее связывает. И во время очередного интервью Памела снова затронула эту тему, опровергнув их роман.

Памела Андерсон в очередной раз отреклась от романа с Джулианом Ассанжем


"Все это похоже на сумасшествие. Забавно наблюдать за тем, как наши отношения ограничивают половым аспектом. Джулиан очень важный человек, которого нужно защищать. Привлечение к его фигуре любого внимания помогает ему оставаться в безопасности. Моя задача — показать людям, что он не робот, а человек, что он действительно многим жертвует ради всех нас. Он не бывает на солнце вот уже шесть лет. У него бледная кожа. Он не может обратиться к врачам за пределами посольства. А сейчас меня пугает, что его в любой момент могут выгнать оттуда", - заявила Андерсон.

Напомним, что Памела встречается с молодым футболистом из Франции Адилем Рами.

Памела Андерсон в очередной раз отреклась от романа с Джулианом Ассанжем

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Ключевые слова: Памела Андерсон

Количество просмотров: 377
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Сплетник

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