Памела Андерсон в очередной раз отреклась от романа с Джулианом Ассанжем

Актриса не один раз отвечала на вопросы журналистов о том, что же с ним ее связывает. И во время очередного интервью Памела снова затронула эту тему, опровергнув их роман."Все это похоже на сумасшествие. Забавно наблюдать за тем, как наши отношения ограничивают половым аспектом. Джулиан очень важный человек, которого нужно защищать. Привлечение к его фигуре любого внимания помогает ему оставаться в безопасности. Моя задача — показать людям, что он не робот, а человек, что он действительно многим жертвует ради всех нас. Он не бывает на солнце вот уже шесть лет. У него бледная кожа. Он не может обратиться к врачам за пределами посольства. А сейчас меня пугает, что его в любой момент могут выгнать оттуда", - заявила Андерсон.Напомним, что Памела встречается с молодым футболистом из Франции Адилем Рами.