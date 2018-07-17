Памела Андерсон в очередной раз отреклась от романа с Джулианом Ассанжем

"Все это похоже на сумасшествие. Забавно наблюдать за тем, как наши отношения ограничивают половым аспектом. Джулиан очень важный человек, которого нужно защищать. Привлечение к его фигуре любого внимания помогает ему оставаться в безопасности. Моя задача — показать людям, что он не робот, а человек, что он действительно многим жертвует ради всех нас. Он не бывает на солнце вот уже шесть лет. У него бледная кожа. Он не может обратиться к врачам за пределами посольства. А сейчас меня пугает, что его в любой момент могут выгнать оттуда", - заявила Андерсон.
Напомним, что Памела встречается с молодым футболистом из Франции Адилем Рами.