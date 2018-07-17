Беременная Хилари Дафф демонстрирует свой округлившийся живот

И вот в начале этого месяца Хилари впервые опубликовала "беременное" фото, показав свой округлившийся живот. Некоторое время назад она с избранником Мэттью Кома и сыном от экс-супруга Майка Комри Лукой отдохнула в Малибу.В микроблоге Хилари появилась фотография, на которой она позирует в легком платье, подчеркивающим ее изменившиеся формы. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида беременной актрисы и засыпали ее комплиментами.