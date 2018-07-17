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Беременная Хилари Дафф демонстрирует свой округлившийся живот

Сегодня, 09:50
Весной этого года стало известно о второй беременности известной актрисы Хилари Дафф.

Беременная Хилари Дафф демонстрирует свой округлившийся живот
И вот в начале этого месяца Хилари впервые опубликовала "беременное" фото, показав свой округлившийся живот. Некоторое время назад она с избранником Мэттью Кома и сыном от экс-супруга Майка Комри Лукой отдохнула в Малибу.

Беременная Хилари Дафф демонстрирует свой округлившийся живот


В микроблоге Хилари появилась фотография, на которой она позирует в легком платье, подчеркивающим ее изменившиеся формы. Поклонники пришли в восторг от внешнего вида беременной актрисы и засыпали ее комплиментами.

Беременная Хилари Дафф демонстрирует свой округлившийся живот

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Ключевые слова: Хилари Дафф

Количество просмотров: 195
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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