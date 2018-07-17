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Леонид Агутин задумывается об уходе из "Голоса"

Сегодня, 10:32
Телепроект "Голос" смог завоевать любовь телезрителей, а наставник Леонид Агутин на протяжении пяти сезонов дает шанс молодым исполнителям раскрыть свой талант.

Леонид Агутин задумывается об уходе из "Голоса"
По мнению Леонида, в один момент проект может надоесть зрителям, ведь он идет уже не первый год. Исполнитель перед каждым сезоном думает о том, чтобы уйти из кресла наставника, но каждый раз меняет свое мнение.

Леонид Агутин задумывается об уходе из "Голоса"


«Все когда-то приедается и зрителям, и нам. Иногда после программы думаешь: наверное, хватит мучить людей, больше я туда не пойду. Но потом, когда с телевидения тебе звонят и предлагают снова принять участие в проекте, становится настолько приятно, что ты нужен, что все равно даешь согласие. И когда приходишь в студию, то понимаешь, что соскучился, снова хочешь делать номера, придумывать новые версии песен. Думаю, через экран передается, что нас самих это увлекает. Поэтому до сих пор «Голос» имеет такой большой рейтинг», — делится Леонид.

Напомним, что на днях музыкант отметил юбилей, ему исполнилось 50 лет.

Леонид Агутин задумывается об уходе из "Голоса"

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Ключевые слова: Леонид Агутин

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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