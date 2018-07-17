Поклонники Русской Барби Тани Тузовой получили от неё в подарок клип-загадку
Вчера, 22:17
Дизайнер и певица Татьяна Тузова в течение 2-х недель путешествовала вместе со съемочной группой по красивейшим местам Америки, в результате чего получился интересный клип на песню «Зависима».
- Вы себе даже не можете представить! Вместе с моей трудолюбивой и терпеливой съемочной группой мы путешествовали по Аризоне, Неваде и Калифорнии. Пережили множество переездов, ночлегов в разных городах и отелях. А для нанесения макияжа, мне, порой, приходилось выбирать совершенно неприспособленные для этого и неожиданные места, включая горы и кактусы, - восторженно сообщила Таня своим поклонникам.
Ну, а что касается загадки, то главной интригой клипа был вопрос – а что в чемодане у Русской Барби.
Как и положено, секрет раскрывается в самом конце.
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