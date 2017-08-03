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Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь

Вчера, 11:31
26-летний рижский рэпер Johnyboy (Джонибой) вышел на связь с поклонниками после трехлетнего затишья.

Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь
Напомним, 12 апреля 2015 года в Сети появился батл между Oxxxymiron и Johnyboy, в котором последний проиграл.



Тогда сам Джони даже и не думал, насколько большой негатив свалится на него после этого дня.

Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь


Он понял, что даже самые близкие люди смотря на него косо, обсуждают и осуждают за поражение.

В то время, до и после батла, Джонибой работал со своей девушкой в Ирландии на заводе. Молодая семья пыталась заработать деньги, чтобы раздать долги за машину и ремонт совместного жилья.

Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь


Рэпер признается, что на то момент у него пропало вдохновение, и он уже не мог создавать такие же бомбические треки, как раньше.
Помимо этого он влез в сетевой бизнес по продаже кофе-машин, что еще больше подкосило семейный бюджет.

Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь


Чуть позже вместе с девушкой Джонибой переезжает в Англию, где работает барменом в ресторане. Трудились молодые люди на совесть, поэтому, когда пришло время отпускать их, хозяин ресторана, как будто на зло, подселил в квартиру, где они жили, француза, у которого отсутствовали все нормы гигиены, дело доходило до драки. В итоге Джонибой с девушкой не выдержали, взяли билет на ближайший самолёт и улетели домой.

Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь


Тогда же, по прилёту, сестра позвонила с грустной вестью - умер папа Джонибоя. Парень рассказывает, что отец ушел из семьи, когда ему 3 года. При этом в юношестве, примерно 16 лет, он приходил к папе, общался, но тот слишком часто употреблял алкоголь, что и стало причиной смерти.

Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь


Посмотреть интервью полностью можно чуть ниже:



"Лучшее, что мог сделать для своей репутации Джонибой - прийти на интервью к Дудю" - пишут в комментариях.
Не могу не согласиться. И не понимаю, как можно судить о человеке, лишь посмотрев какой-то 30-минутный батл, после которого заваливать человека гнусными комментариями, которые могут просто его сломать.
Неужели наше общество настолько ведомо общественным мнение, что не осталось и крупиц индивидуальности?
Как вы считаете - наше общество деградирует? Или еще не всё потеряно?

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Ключевые слова: Джонибой

Количество просмотров: 3 276
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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Рэпер Джонибой поведал невероятную историю жизни в интервью Юрию Дудь 26-летний рижский рэпер Johnyboy (Джонибой) вышел на связь с поклонниками после трехлетнего затишья.
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