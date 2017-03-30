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Ксения Собчак не платит зарплату сотрудникам

Сегодня, 11:34
Вот уже три года Ксения Собчак работает главным редактором журнала L'Officiel, а её сотрудники жалуются на невыплату зарплаты.

Ксения Собчак не платит зарплату сотрудникам
Стоит напомнить, что до этого Ксения была главным редактором другого модного журнала SNC, который принадлежал этому же издательскому дому. Но, журнал был убыточным и после того, как Ксению перевели на «другую работу» издание вскоре закрыли.

Потом Ксения хвасталась успехами на поприще сбора рекламы, уверяя, что теперь L'Officiel лучший из лучших в своем сегменте. Но, как оказалось, все не так гладко и сотрудникам систематически задерживают выплату гонораров.
Так в своем FB фотограф Ян Югай опубликовал обращение ко всем коллегам:
«Это обращение к фотографам, отказывайтесь от работы с журналом L'Officiel, у журнала сейчас очень плохая репутация, никому не платят гонорары, лично мне не оплатили три съемки, и когда я спрашиваю по поводу гонорара, мне отвечают «не устраивай истерики». При этом прошло почти полгода, и я все это время молчал. И зная эту ситуацию, журнал бессовестно обманывает и предлагает съемки за публикации, я, например, не могу ни одну съемку положить к себе в портфолио».

Как оказалось, он не единственный, кто попал в похожую ситуацию и недовольство растет. Так что, не исключено, что в скорости и это детище Ксении Собчак придется закрывать.

Ксения Собчак не платит зарплату сотрудникам

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Ключевые слова: Ксения Собчак

Количество просмотров: 2 119
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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