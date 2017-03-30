Ксения Собчак не платит зарплату сотрудникам

Стоит напомнить, что до этого Ксения была главным редактором другого модного журнала SNC, который принадлежал этому же издательскому дому. Но, журнал был убыточным и после того, как Ксению перевели на «другую работу» издание вскоре закрыли.Потом Ксения хвасталась успехами на поприще сбора рекламы, уверяя, что теперь L'Officiel лучший из лучших в своем сегменте. Но, как оказалось, все не так гладко и сотрудникам систематически задерживают выплату гонораров.Так в своем FB фотограф Ян Югай опубликовал обращение ко всем коллегам:«Это обращение к фотографам, отказывайтесь от работы с журналом L'Officiel, у журнала сейчас очень плохая репутация, никому не платят гонорары, лично мне не оплатили три съемки, и когда я спрашиваю по поводу гонорара, мне отвечают «не устраивай истерики». При этом прошло почти полгода, и я все это время молчал. И зная эту ситуацию, журнал бессовестно обманывает и предлагает съемки за публикации, я, например, не могу ни одну съемку положить к себе в портфолио».Как оказалось, он не единственный, кто попал в похожую ситуацию и недовольство растет. Так что, не исключено, что в скорости и это детище Ксении Собчак придется закрывать.