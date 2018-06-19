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Дима Билан попал в аварию в Москве

Сегодня, 00:49
Певец Дима Билан угодил в ДТП на западе столицы.

Дима Билан попал в аварию в Москве
Одним из участников аварии, произошедшей на Ленинском проспекте, стал Дима Билан - исполнитель был за рулем автомобиля Ford Mustang, врезавшегося в машину Hyundai. Билан сразу признал, что отвлекся и ДТП случилось по его вине.

Дима Билан попал в аварию в Москве


Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что певец был трезв. Сообщается также, что ни Дима Билан, ни водитель другого авто не пострадали.

Дима Билан попал в аварию в Москве

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Ключевые слова: Дима Билан

Количество просмотров: 1 222
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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