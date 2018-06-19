Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что певец был трезв. Сообщается также, что ни Дима Билан, ни водитель другого авто не пострадали.
Дима Билан попал в аварию в Москве
Сегодня, 00:49
Певец Дима Билан угодил в ДТП на западе столицы.
Одним из участников аварии, произошедшей на Ленинском проспекте, стал Дима Билан - исполнитель был за рулем автомобиля Ford Mustang, врезавшегося в машину Hyundai. Билан сразу признал, что отвлекся и ДТП случилось по его вине.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что певец был трезв. Сообщается также, что ни Дима Билан, ни водитель другого авто не пострадали.
Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что певец был трезв. Сообщается также, что ни Дима Билан, ни водитель другого авто не пострадали.
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Ключевые слова: Дима Билан
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Количество просмотров: 1 222
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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