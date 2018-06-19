Дима Билан попал в аварию в Москве

Одним из участников аварии, произошедшей на Ленинском проспекте, стал Дима Билан - исполнитель был за рулем автомобиля Ford Mustang, врезавшегося в машину Hyundai. Билан сразу признал, что отвлекся и ДТП случилось по его вине.Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, установили, что певец был трезв. Сообщается также, что ни Дима Билан, ни водитель другого авто не пострадали.