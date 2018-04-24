До настоящего времени Кардашьян и Уэст с тремя детьми проживали в Калифорнии. Западные издания сообщают, что сама Ким, возможно, не очень хочет переезжать, однако, она всё-таки пойдет на встречу супругу. Пара уже выбрала новый дом в Чикаго.
Ким Кардашьян и Канье Уэст сообщили о своём переезде
Сегодня, 16:25
Эпатажная пара Ким Кардашьян и Канье Уэст засобирались прочь из Лос-Анджелеса.
На днях рэпер Канье Уэст выступал в родном для себя городе Чикаго и неожиданно для всех сделал откровенное заявление прямо со сцены: "Я хочу вам сказать, что навсегда возвращаюсь в Чикаго - я никуда отсюда не уеду". Поклонники исполнителя встретили его слова овациями.
До настоящего времени Кардашьян и Уэст с тремя детьми проживали в Калифорнии. Западные издания сообщают, что сама Ким, возможно, не очень хочет переезжать, однако, она всё-таки пойдет на встречу супругу. Пара уже выбрала новый дом в Чикаго.
До настоящего времени Кардашьян и Уэст с тремя детьми проживали в Калифорнии. Западные издания сообщают, что сама Ким, возможно, не очень хочет переезжать, однако, она всё-таки пойдет на встречу супругу. Пара уже выбрала новый дом в Чикаго.
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Ключевые слова: Ким Кардашьян, Канье Уэст
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Количество просмотров: 702
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: usmagazine.com, abc.news.com, sirkenayo.com, popsugar.com
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Автор фото: usmagazine.com, abc.news.com, sirkenayo.com, popsugar.com
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