Ким Кардашьян и Канье Уэст сообщили о своём переезде

На днях рэпер Канье Уэст выступал в родном для себя городе Чикаго и неожиданно для всех сделал откровенное заявление прямо со сцены: "Я хочу вам сказать, что навсегда возвращаюсь в Чикаго - я никуда отсюда не уеду". Поклонники исполнителя встретили его слова овациями.До настоящего времени Кардашьян и Уэст с тремя детьми проживали в Калифорнии. Западные издания сообщают, что сама Ким, возможно, не очень хочет переезжать, однако, она всё-таки пойдет на встречу супругу. Пара уже выбрала новый дом в Чикаго.