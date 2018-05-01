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Стихи с запахом секса или запрещенный опиум Валентины Хасановой

Сегодня, 09:14
Несмотря на раскованность, а порой даже вседозволенность современного общества, многие, в том числе успешные, люди демонстрируют скованность в вопросах сексуальности, пряча ее под маской сарказма, возмущения и неискренности.

Стихи с запахом секса или запрещенный опиум Валентины Хасановой
Иные ставят тотальный запрет на подобные темылибо скрывают сексуальность и связанные с нею желания от других, а кто-кто боится даже сознаться себе самому. И, как следствие, реальность начинает конфликтовать с бессознательным.

Именно такой конфликт вызвало стихотворение поэтессы Валентины Хасановой «Он мой наркотик и я наркоман», приведший к запрету его публикации, рекламы и снятию с анонсов.

Резонансное произведение вошло в новую книгу поэтессы, писательницы и продюсера из Казахстана Валентины Хасановой«Поцелуй со вкусом кофе», презентация которой состоится 26 сентября 2018 года в новоявленной культурной столице СНГ – Шымкенте.

Стихи с запахом секса или запрещенный опиум Валентины Хасановой


Читателя поглотят и вызовут реальные чувственные переживания представленные образы от женщины – загадки и скромницы до развратной львицы, ярко переданные, благодаря красочному выражению мыслей, переживаний, чувств и богатого жизненного опыта.
Подсознание самым парадоксальным образом вызовет на откровение, бросит вызов нереализованным мечтам, вызовет бурные ассоциации с удовольствием и желанием.

Противоречивость и изменчивость, богатство внутреннего и окружающего миров, контраст эмоций … - всю многогранность этих состояний объединяют запах секса и поцелуй со вкусом кофе, присутствующие в строчках данного сборника.

Вкусить запретный плод в исполнении самого автора, а также поклонников поэтессы, которые будут бороться за звание «Лучшего чтеца» стихов Валентины Хасановой, можно в изысканном итальянском ресторане «AmoreMio». Это место было выбрано не случайно, ведь именно неудержимый и страстный итальянский темперамент будоражит сердца и поможет создать соответствующую атмосферу тематического вечера. Присутствие владелицы этого незаурядного заведения Ольги Сапарбаевой и членов Женского клуба «AmoreMio» станет оригинальным украшением этой встречи.

Разжигать огонь страсти вместе с Валентиной Хасановой также будут Мария Шифман, которая исполнит песни на стихи поэтессы; деятели искусств Ольга и Роман Потехины, уже «приложившие руку» к творчеству Валентины в её ранних работах; музыкант, поэт и представитель СМИ Казахстана Кенесбай Исмаилов; ведущие солисты театра оперы и балета ГульжанРаскалиева и Алексей Скибин, а такжеобладатель Гран-при в номинации «Русский романс» XX регионального открытого конкурса «КазахскаяРомансиада» Бекзот Садыков и представители отдела культуры. Освещать мероприятие приедут все телеканалы и печатные издания города.

Отметим, что книги Валентины Хасановой вошли в топ 12 книг Казахстана, список бестселлеров, были представлены на книжной ярмарке в Париже в марте 2017 года, а сама Валентина была удостоена аудиенции с Великой Княгиней Марией Романовой. В финале этой встречи Великая Княгиня вручила поэтессе сборник «Наследие 2017», в котором опубликованы стихи Валентины Хасановой, со своим автографов, в ответ на подарок Валентины – книгу «Ломтик манго» с её авторской подписью.

До встречи 26 сентября 2018 года в ресторане «AmoreMio», г. Шымкент, Казахстан.

Стихи с запахом секса или запрещенный опиум Валентины Хасановой

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Ключевые слова: Валентина Хасанова

Количество просмотров: 351
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

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