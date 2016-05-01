Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Певица Марина Табри презентовала мистический клип на песню Primal Wheel.

Сегодня, 13:27
Марина Табри продолжает менять мир к лучшему и ее мощный трек "Primal Wheel" о силе воли и любви к жизни воплотился в оригинальной видеоработе.

Певица Марина Табри презентовала мистический клип на песню Primal Wheel.
"Primal Wheel" - это первая работа Марины, стилистически являющаяся полной противоположностью тому, что она делала ранее. Это главный трек певицы за последний год и 26 по счету за всю карьеру.

Сама Марина, теперь, с уверенностью говорит, что надо было написать 25 песен, чтобы быть готовой к этому треку. Это эмоционально, это мистика ! И это рок! Не удивительно, что съемки клипа длились 5 дней и были сопряжены с экстремальными условиями.

Трек "Primal Wheel" войдет в новый альбом певицы, но дата релиза и название сборника пока не афишируются.


← Алла Пугачева перешла на инсулин

Ключевые слова: Марина Табри

Количество просмотров: 1 716
Автор: Lili

Автор фото: Пресс-служба

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Певица и медиум Марина Табри опубликовала новое послание человечеству от "Всемирного разума"
Марина Табри поразила слушателей песней, исполненной на древнем языке шаманов
В песне Марины Табри “Ути-пути’’ усмотрели скрытый смысл и запретили исполнять
В России появилась певица Марина Табрисова, пожелавшая скрыть свое лицо
Самое популярное за неделю

Певица Марина Табри презентовала мистический клип на песню Primal Wheel. Марина Табри продолжает менять мир к лучшему и ее мощный трек "Primal Wheel" о силе воли и любви к жизни воплотился в оригинальной видеоработе.
Алла Пугачева перешла на инсулин Российские медики считают, что у Аллы Пугачевой прогрессирует болезнь, но она и отрицает это.
Михаил Боярский рассказал о будущем ребенке Лизы и Максима Матвеева Максим Матвеев и Лиза Боярская еще не объявили о том, что вновь готовятся стать родителями, это давно перестало быть тайной.
Мария Порошина беременна от иностранца Мария Порошина раскрыла пол своего ребенка и рассказала о его отце.
Стихи с запахом секса или запрещенный опиум Валентины Хасановой Несмотря на раскованность, а порой даже вседозволенность современного общества, многие, в том числе успешные, люди демонстрируют скованность в вопросах сексуальности, пряча ее под маской сарказма, возмущения и неискренности.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.