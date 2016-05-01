"Primal Wheel" - это первая работа Марины, стилистически являющаяся полной противоположностью тому, что она делала ранее. Это главный трек певицы за последний год и 26 по счету за всю карьеру.
Сама Марина, теперь, с уверенностью говорит, что надо было написать 25 песен, чтобы быть готовой к этому треку. Это эмоционально, это мистика ! И это рок! Не удивительно, что съемки клипа длились 5 дней и были сопряжены с экстремальными условиями.
Трек "Primal Wheel" войдет в новый альбом певицы, но дата релиза и название сборника пока не афишируются.
Певица Марина Табри презентовала мистический клип на песню Primal Wheel.
Сегодня, 13:27
Марина Табри продолжает менять мир к лучшему и ее мощный трек "Primal Wheel" о силе воли и любви к жизни воплотился в оригинальной видеоработе.
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Ключевые слова: Марина Табри
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Количество просмотров: 1 716
Автор: LiliПерейти в галерею
Автор фото: Пресс-служба
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Автор фото: Пресс-служба
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