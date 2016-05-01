Певица Марина Табри презентовала мистический клип на песню Primal Wheel.





Марина Табри продолжает менять мир к лучшему и ее мощный трек "Primal Wheel" о силе воли и любви к жизни воплотился в оригинальной видеоработе.

"Primal Wheel" - это первая работа Марины, стилистически являющаяся полной противоположностью тому, что она делала ранее. Это главный трек певицы за последний год и 26 по счету за всю карьеру.



Сама Марина, теперь, с уверенностью говорит, что надо было написать 25 песен, чтобы быть готовой к этому треку. Это эмоционально, это мистика ! И это рок! Не удивительно, что съемки клипа длились 5 дней и были сопряжены с экстремальными условиями.



Трек "Primal Wheel" войдет в новый альбом певицы, но дата релиза и название сборника пока не афишируются.









Количество просмотров: 1 716 Ключевые слова: Марина Табри Количество просмотров: 1 716





Автор фото: Пресс-служба



Поделись с друзьями: Автор: Lili Автор фото: Пресс-службаПоделись с друзьями:

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