Жених устроил драку на проекте "Замуж за Бузову" (видео)

Предлагаю рассмотреть ситуацию с самого начала. Женихов осталось пятеро, а это значит, что конкуренция возрастает.Один из претендентов на сердце Ольги Валентин Коробков, о котором трое других парней отзываются не лестно, рассказывая, что на самом деле его цель только деньги, на Бузову ему плевать, а так же байку о том, что у парня судимость, которую он предпочел скрыть.Оля, выслушав всех троих парней, решила задать этот же вопрос Валентину напрямую. Он отрицал всё, кроме фразы о том, что "войти в пятёрку было бы здорово".А после пошёл бить всем сплетникам лица.Предлагаю посмотреть, как это было: