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Жених устроил драку на проекте "Замуж за Бузову" (видео)

Вчера, 10:54
При чем дрались мужчины, нападая трое на одного.

Жених устроил драку на проекте "Замуж за Бузову" (видео)
Жених устроил драку на проекте "Замуж за Бузову" (видео)


Предлагаю рассмотреть ситуацию с самого начала. Женихов осталось пятеро, а это значит, что конкуренция возрастает.

Один из претендентов на сердце Ольги Валентин Коробков, о котором трое других парней отзываются не лестно, рассказывая, что на самом деле его цель только деньги, на Бузову ему плевать, а так же байку о том, что у парня судимость, которую он предпочел скрыть.





Оля, выслушав всех троих парней, решила задать этот же вопрос Валентину напрямую. Он отрицал всё, кроме фразы о том, что "войти в пятёрку было бы здорово".

А после пошёл бить всем сплетникам лица.

Предлагаю посмотреть, как это было:


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Ключевые слова: Ольга Бузова

Количество просмотров: 3 211
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com

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