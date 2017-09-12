Несмотря на такую армию почитателей, Селена уже во второй раз "засобиралась" прочь из соцсети. Ранее она уже пропадала из сети на некоторое время, но затем снова вернулась. Теперь же такой перерыв может стать гораздо более длительным: "Сообщаю вам, что беру тайм-аут в социальных сетях. Я хочу жить настоящим моментом. Я устала от негативных комментариев - просто помните, что написанные вами слова могут сильно ранить другого человека" - написала Гомес.
Селена Гомес разочаровала своих подписчиков
Вчера, 03:48
Популярная певица Селена Гомес опубликовала обращение к поклонникам.
На личную страничку 26-летней исполнительницы в соцсети Instagram подписано 143 миллиона человек - большего числа подписчиков нет ни у кого в мире. Максимально приблизился к этому грандиозному количеству людей лишь знаменитый футболист Криштиану Роналду - на него подписаны 142 миллиона.
Несмотря на такую армию почитателей, Селена уже во второй раз "засобиралась" прочь из соцсети. Ранее она уже пропадала из сети на некоторое время, но затем снова вернулась. Теперь же такой перерыв может стать гораздо более длительным: "Сообщаю вам, что беру тайм-аут в социальных сетях. Я хочу жить настоящим моментом. Я устала от негативных комментариев - просто помните, что написанные вами слова могут сильно ранить другого человека" - написала Гомес.
Несмотря на такую армию почитателей, Селена уже во второй раз "засобиралась" прочь из соцсети. Ранее она уже пропадала из сети на некоторое время, но затем снова вернулась. Теперь же такой перерыв может стать гораздо более длительным: "Сообщаю вам, что беру тайм-аут в социальных сетях. Я хочу жить настоящим моментом. Я устала от негативных комментариев - просто помните, что написанные вами слова могут сильно ранить другого человека" - написала Гомес.
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Ключевые слова: Селена Гомес
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Количество просмотров: 10 699
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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Автор фото: instagram
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