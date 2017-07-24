Певца Александра Ревву обвинили в воровстве

В мае 2018 года в Сети появилась новинка Александра поз названием "Чика".Именно из-за этой песни Ревве предъявил претензию сочинский артист Руслан Кагарманов, который уверяет, что Пирожков нагло украл у него песню.Во время интервью на фестивале «Белые ночи» Александр ответил на обвинения Кагарманова."Есть люди, которые хотят получить лишние лайки, комментарии и так далее. Я уже говорил, что моей популярности хватит всем. Пожалуйста, если что, есть суд. "Чика" - песня Дениса Ковальского, фантастическая песня".Так же Александр сказал, что он ознакомился с песней Руслана."Человек использует слово "чика". И он заявляет, что я украл это слово. Я так скажу: на меня подали в суд около восьмидесяти тысяч исполнителей за слова "любовь", "ты", за все местоимения. Мужчина, становитесь в очередь, я к вам подойду"- отшучивается Ревва.Интересно, дойдёт ли дело до суда?