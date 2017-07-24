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Певца Александра Ревву обвинили в воровстве

Вчера, 10:00
44-летний певец Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, выпускает один хит за другим.

Певца Александра Ревву обвинили в воровстве
В мае 2018 года в Сети появилась новинка Александра поз названием "Чика".



Именно из-за этой песни Ревве предъявил претензию сочинский артист Руслан Кагарманов, который уверяет, что Пирожков нагло украл у него песню.

Во время интервью на фестивале «Белые ночи» Александр ответил на обвинения Кагарманова.

"Есть люди, которые хотят получить лишние лайки, комментарии и так далее. Я уже говорил, что моей популярности хватит всем. Пожалуйста, если что, есть суд. "Чика" - песня Дениса Ковальского, фантастическая песня".

Певца Александра Ревву обвинили в воровстве


Так же Александр сказал, что он ознакомился с песней Руслана.

"Человек использует слово "чика". И он заявляет, что я украл это слово. Я так скажу: на меня подали в суд около восьмидесяти тысяч исполнителей за слова "любовь", "ты", за все местоимения. Мужчина, становитесь в очередь, я к вам подойду"

- отшучивается Ревва.

Интересно, дойдёт ли дело до суда?

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Ключевые слова: Александр Ревва

Количество просмотров: 4 251
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

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