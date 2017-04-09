Владимир Фриске не передумал возвращать внуку Платону недвижимость

Спустя год после смерти адвокат Фриске рассказывал, что «папа и мама Жанны отписали свою долю наследства Платону».- И долю в квартире, и половину дома, и даже денежные средства, которые оставались на счетах Жанны. Все отдали, только бы видеться с внуком! А имуществом будет распоряжаться Платон по достижении совершеннолетия, - утверждал адвокат в беседе с журналистами.Все то же самое рассказывал и Владимир Фриске. Кроме того, он дал понять, что сделает все, что бы до достижения совершеннолетия Платоном, Шепелев не мог пользоваться денежными средствами, принадлежащими Платону.А, накануне, Владимир Борисович, вновь побывал на телевидении, где рассказывал о том, как скучает по внуку и как его любит. Кроме того, отец Жанны Фриске облраьтился к Платону с экрана телевизора и сказал, буквально, следующее:«И все, что здесь есть, где мы живем, это твое. И твоя квартира, и твой дом. Все на тебя уже переписано. Лежит завещание на тебя».То есть, лежит завещание, а завещание, как известно, вступает в силу только через полгода с момента смерти завещателя. То есть, теперь Платон получит причитающуюся ему долю недвижимости не в момент совершеннолетия, а в момент смерти бабушки и дедушки. А это, с большой долей вероятности, наступит гораздо позже, чем совершеннолетие.Так что, с добром Владимир Борисович расставаться не хочет и Платону придется еще подождать.