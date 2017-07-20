Виктория Лопырева беременна от влиятельного чиновника

Когда Басков поздравил Лопыреву с Днем рождения через инстаграм, все это было очень похоже на прощальное письмо с пожеланиями всего ниалучшего. Но в первых числах августа Николай неожиданно заявил, что они с Викой все еще вместе, но времени на частые встречи, а тем более на свадьбу, катастрофически не хватает.И вдруг, в сети появляется новость о том, что Вика беременна от некого влиятельного чиновника, чье имя держится в строжайшем секрете. Пока это лишь слухи, а округяющийся животик под свободными платьями Лопыревой можно разглядеть лишь с большой долей фантазии.Но если разговоры о беременности окажутся правдой, то как же смешно будет выглядеть «жених» Николай Басков.