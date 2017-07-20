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Виктория Лопырева беременна от влиятельного чиновника

Вчера, 11:40
Пока Николай Басков уверяет, что они с Викторией Лопыревой до сих пор являются парой, в сети обсуждают её беременность от совсем другого человека.

Виктория Лопырева беременна от влиятельного чиновника
Когда Басков поздравил Лопыреву с Днем рождения через инстаграм, все это было очень похоже на прощальное письмо с пожеланиями всего ниалучшего. Но в первых числах августа Николай неожиданно заявил, что они с Викой все еще вместе, но времени на частые встречи, а тем более на свадьбу, катастрофически не хватает.

Виктория Лопырева беременна от влиятельного чиновника


И вдруг, в сети появляется новость о том, что Вика беременна от некого влиятельного чиновника, чье имя держится в строжайшем секрете. Пока это лишь слухи, а округяющийся животик под свободными платьями Лопыревой можно разглядеть лишь с большой долей фантазии.

Но если разговоры о беременности окажутся правдой, то как же смешно будет выглядеть «жених» Николай Басков.

Виктория Лопырева беременна от влиятельного чиновника

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Ключевые слова: Виктория Лопырева, Николай Басков

Количество просмотров: 4 563
Автор: Lili

Автор фото: instagram

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