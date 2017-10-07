Регина Тодоренко появилась на Первом канале

"Очень тяжело соревноваться с такими крутыми дядьками, поэтому я не соревнуюсь, а равняюсь на них!!!Мое шоу #ПятницасРегиной ещё младенец по сравнению с #ВечернийУргант, но спасибо огромное всей команде за то, что даёте стимул развиваться и создавать своё шоу! Смотрите ПРЕМЬЕРУ @prtshow 5-го октября на моем #youtube!"- написала Тодоренко под снимком с командой шоу "Вечерний Ургант".А до этого Регина провела мастер-класс, на котором озвучила главный девиз жизни:"Скромность - путь к неизвестности"- прокричала Регина в один голос со всеми собравшимися в классе."Сегодня прошёл мой новый мастер-класс в @shkola_ostankino! Вложила в него душу, очень старалась поделиться полезной информацией, рассказать побольше о продюсирование шоу #ПятницасРегиной, об актуальном контенте, о работе на #TV и в #youtube, о неразглашении контрактов, о золотой карте, о том, как привлечь спонсоров к своему бренду и как найти себя. Надеюсь, вам понравилось, и время проведено с пользой! Спасибо за внимание!"- подытожила Регина.Так что, если кратко, Тодоренко советует не быть скромняжкой и, если что-то задумала, идти напролом.Как вы считаете - это верный подход к делу?