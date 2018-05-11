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Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона

Вчера, 21:53
Актер Шайя Лабаф расстался с женой ради бывшей пассии актера Роберта Паттинсона.

Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона
Роман актеров Шайи Лабафа и Мии Гот закрутился во время съемок скандального фильма Ларса Фон Триера "Нимфоманка", их свадьба состоялась два года назад. Западные издания сообщают, что развод будет мирным и теперь уже бывшие супруги останутся друзьями.

Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона


Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона


Возможной причиной разрыва называется роман Лабафа с певицей Талией Дебретт Барнетт, также известной, как FKA twigs. Широкой публике она знакома благодаря роману с актером Робертом Паттинсоном - их отношения продлились два года и даже "дошли" до помолвки, которая была расторгнута в октябре прошлого года.

Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона


Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона


Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона

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Ключевые слова: Шайя ЛаБаф, Миа Гот, Роберт Паттинсон, Талия Дебретт Барнетт, FKA twigs

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Автор: Katarina

Автор фото: people.com, dailymail.com, instagram

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