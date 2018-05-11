Шайя Лабаф разводится с женой из-за возлюбленной Роберта Паттинсона

Роман актеров Шайи Лабафа и Мии Гот закрутился во время съемок скандального фильма Ларса Фон Триера "Нимфоманка", их свадьба состоялась два года назад. Западные издания сообщают, что развод будет мирным и теперь уже бывшие супруги останутся друзьями.Возможной причиной разрыва называется роман Лабафа с певицей Талией Дебретт Барнетт, также известной, как FKA twigs. Широкой публике она знакома благодаря роману с актером Робертом Паттинсоном - их отношения продлились два года и даже "дошли" до помолвки, которая была расторгнута в октябре прошлого года.