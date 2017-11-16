Стало известно, с кем и как Рита Дакота проводит ночи

За одну ночь Рита написала сразу две песни. Более того, артистка уверена, что они станут хитами.
"Я всегда об этом догадывалась, но за последнее время убедилась наверняка - девчонки могут всё! Наша сила, красота и энергия управляет этим миром, мы музы и вдохновение, мы творчество и созидание. Именно об этом концепция нового аромата Zadig&Voltaire - Girls Can Do Everything. Меня вдохновляет написание музыки, в одиночестве, ночью, под аромат любимых благовоний и горячий чай в своей тайной темной коморке. Недавно за ночь я написала аж два новых хита и сильно горжусь собой. Мы так привыкли ругать себя, требовать от себя...Предлагаю сейчас похвалить себя за достижения и мини-победы! Прямо сейчас. В комментах под этим постом. Напишите пару строк о своём личном достижении или поступке, которым гордитесь. Я выберу самый лучший/тёплый/искренний/трогательный и подарю нереально крутой скейт от Zadig&Voltaire. Погнали"
- пишет Рита в Инстаграм, рекламируя духи и собственную работоспособность.
Что тут сказать - захочешь жить, ещё не так будешь вертеться. Молодец, Рита!