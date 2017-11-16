Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Стало известно, с кем и как Рита Дакота проводит ночи

Вчера, 23:11
Певица Рита Дакота включила режим "работы на износ".

Стало известно, с кем и как Рита Дакота проводит ночи
Если раньше Рита делилась в блоге Youtube, что писать песни совсем не хочется, то теперь у нее как будто открылся новый источник вдохновения.

За одну ночь Рита написала сразу две песни. Более того, артистка уверена, что они станут хитами.

Стало известно, с кем и как Рита Дакота проводит ночи


"Я всегда об этом догадывалась, но за последнее время убедилась наверняка - девчонки могут всё! Наша сила, красота и энергия управляет этим миром, мы музы и вдохновение, мы творчество и созидание. Именно об этом концепция нового аромата Zadig&Voltaire - Girls Can Do Everything. Меня вдохновляет написание музыки, в одиночестве, ночью, под аромат любимых благовоний и горячий чай в своей тайной темной коморке. Недавно за ночь я написала аж два новых хита и сильно горжусь собой. Мы так привыкли ругать себя, требовать от себя...Предлагаю сейчас похвалить себя за достижения и мини-победы! Прямо сейчас. В комментах под этим постом. Напишите пару строк о своём личном достижении или поступке, которым гордитесь. Я выберу самый лучший/тёплый/искренний/трогательный и подарю нереально крутой скейт от Zadig&Voltaire. Погнали"

- пишет Рита в Инстаграм, рекламируя духи и собственную работоспособность.

Что тут сказать - захочешь жить, ещё не так будешь вертеться. Молодец, Рита!

← Фотографы сделали первое фото новорожденной дочки Дэниела Крейга и Рэй... Егор Крид признался, в какой позе хочет секса →

Ключевые слова: Рита Дакота

Количество просмотров: 1 222
Автор: Mysha

Автор фото: instagram.com/ritadakota

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Загрузка...
Похожие новости
Рита Дакота призналась, кто помогает ей пережить предательство мужа
Рита Дакота показала свои упругие ягодицы
Рита Дакота вынуждена ограничивать себя в еде после родов
Рита Дакота поделилась "беременными" переживаниями
Самое популярное за неделю

Анюта Рай восхитила "горячими" снимками топлесс и поздравила любимого с днём рождения Популярная в России блогер в Инстаграм Анюта Рай продолжает публиковать невероятно сочные фотографии, сделанные во время летнего путешествия.
Участник шоу "Замуж за Бузову" променял Олю на 2 млн рублей Многие делали ставки и надеялись, что этого не произойдет, но в итоге один из участников шоу "Замуж за Бузову" решил забрать деньги и уйти с проекта.
Настя Каменских публикует невероятно развратные фото в купальнике Четыре дня назад певица Настя Каменских поделилась радостью с подписчиками в Инстаграм.
Иван Ургант оказался в неловком положении Известный 40-летний ведущий Иван Ургант не перестаёт дурачиться.
Беременная Ксения Собчак обновила блог трогательными фото с сыном Платоном Недавно стало известно о том, что светская львица и кандидат в президенты 2018 года Ксения Собчак ждет второго малыша.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2018 Звёзды.ru

Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.