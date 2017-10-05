Они не только подписаны друг на друга в социальных сетях, но и периодически устраивают новые совместные проекты.
Вот и на этот раз Тимати, опубликовав ролик с Рамзаном, призвал всех адекватных людей отпраздновать вместе с ними 200-летие города Грозный.
"Грозный за последние 5лет стал моим вторым домом !!! Я проехал всю страну и был почти в каждом из крупных городов, но не один не оставил такого глубокого впечатления. Меня связывают с этим местом только приятные воспоминания и это место в прямом смысле растёт на глазах !! За 5 лет город увеличился в двое !! Можно 100 раз услышать, но лучше один раз увидеть !!! Мы с @za_kadyrov_95 приглашаем всех АДЕКВАТНЫХ. подписчиков, присоединиться к нам 4-5го Октября и отпраздновать 200-летие города Грозный !!! Перечислять имена тех кто будет нет смысла, на странице не хватит места. В эту дату, самолёты летят со всего мира !!! До встречи и Салам Уалейкум. #Грозный200лет".
Тимати "замутил" новый проект с Рамзаном Кадыровым
Сегодня, 10:26
Рэпера Тимати и главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова давно связывает тесная дружба.
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Ключевые слова: Тимати
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Количество просмотров: 3 133
Автор: MyshaПерейти в галерею
Автор фото: instagram.com/timatiofficial
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Автор фото: instagram.com/timatiofficial
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